Nordås vant heatet på 1500 meter, fokus på løpingen

Narve Gilje Nordås vant forsøksheatet på 1500 meter under VM i friidrett i Tokyo. Kontroversen rundt mediedekningen og treneren Gjert Ingebrigtsen var en bakteppe for en imponerende seier.

Narve Gilje Nordås vant sitt heat i forsøksheatet på 1500 meter under VM i friidrett i Tokyo. Han krysset målstreken først med tiden 3.35,90, foran regjerende verdensmester Josh Kerr. Nordås' innsats ble hyllet av eksperter, som pekte på både hans tålmodighet og hans mentale styrke. Løperen hadde tidligere i mesterskapet blitt gjenstand for kontrovers fordi han nektet å møte pressen før konkurransen.

Nordås uttrykte åpenhet om at all oppstyr og bråk rundt ham og treneren Gjert Ingebrigtsen hadde vært tungt å bære. Han understreket at det viktigste han hadde lært fra tidligere mesterskap var å fokusere på det som var relevant for konkurransen og å unngå å blande seg inn i konflikter. Han uttalte at han denne gangen følte seg betydelig mer fri fordi løpet var i fokus, og han ikke var bekymret for medieoppslag og sosiale kommentarer. Vinneren spøkte også om at hans fokus på løpingen ville forbedre seg med hver runde som forsvant i løpet. Samtidig bekreftet han at han hadde det travleste programmet som en eneste løper opp mot mesterskapets finale, med ingen tid til å tenke på den kommende løperkonkurransen. Nordås har valgt å fokusere på løpingen og å unngå distraksjoner





