Nordea-økonomer: Ingen renteheving i juni

Nordea-økonomene Kjetil Olsen og Sara Midtgaard mener at et rentehopp i juni er helt av bordet, og peker på sterkere krone og lavere inflasjonspress som argumenter mot en heving.

Ifølge den ferske rapporten ' Norges Bank Watch' fra Nordea , slår økonomene Kjetil Olsen og Sara Midtgaard fast at et rentehopp på junimøtet er helt av bordet.

Markedet har spekulert i om Norges Bank kan heve renten igjen allerede i juni, men Nordea-økonomene har lenge argumentert mot et slikt syn, og er enda sikrere i sin sak nå. De understreker at det måtte dramatiske nyheter til for at sentralbanken skulle heve renten i juni, for eksempel vesentlig høyere inflasjon. Nå kan alle nordmenn med boliglån puste litt lettet ut, ettersom det ikke blir noen renteøkning i nær fremtid.

Nordea-økonomene peker på flere faktorer som taler mot en renteheving. For det første har den norske kronen styrket seg rundt 2 prosent mer enn Norges Bank la til grunn i mars. En sterkere krone er svært viktig for å få inflasjonen ned, og sentralbanken vil helt sikkert ønske å forsvare denne styrkelsen. Videre trekker de frem lavere oljepris, avgiftskutt på drivstoff og billigere månedskort i flere kommuner som dempende faktorer på prisveksten.

Ifølge Olsen og Midtgaard vil det være vanskelig å argumentere for en ny renteheving basert på at kronen faktisk er sterkere enn ventet. Overfor Dagens Næringsliv forklarer Midtgaard at rentebanen fra mars spådde 100 prosent sannsynlighet for en heving i løpet av våren, men dette skjedde allerede i mai og er dermed unnagjort. Rentebanen indikerer også 50 prosent sannsynlighet for en ytterligere heving til høsten, men det er ikke nok til å rettferdiggjøre et rentehopp i juni.

Hun viser til at flere nøkkeltall har kommet inn som Norges Bank forventet i mars. Det eneste argumentet for en juni-heving ville vært bekymring for det generelle prispresset i norsk økonomi, men dette er ikke tilstrekkelig. Nordea-økonomene konkluderer med at renten vil holdes uendret på junimøtet, og at markedet kan forvente en mer avventende holdning fra sentralbanken fremover





Nesten ingen kjøper billetter i Entur-appenEntur-appen skulle samle hele kollektiv-Norge, men under 3 prosent av kollektivbillettene i Norge kjøpes gjennom denne appen.

