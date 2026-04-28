Nordic Semiconductor rapporterer sterk vekst og bedre marginer i første kvartal 2026

Nordic Semiconductor oppnådde en omsetning på 192,4 millioner dollar i første kvartal 2026, en økning på 24 prosent sammenlignet med samme periode i 2025. Selskapet rapporterte også høyere bruttomargin og ebitda, og forventer fortsatt vekst i andre kvartal. Analytikere roser resultatene og forventer positive justeringer av fremtidige estimater.

Dette viser en klar veksttrend for selskapet, som også rapporterte sterkere finansielle resultater og operasjonell effektivitet. Konsernsjef Vegard Wollan understreker at selskapet fortsetter å investere i produktfornyelse samtidig som det opplever økt etterspørsel innen både kort- og langrekkevidde trådløse teknologier. Denne veksten strekker seg over flere markeder, inkludert forbrukermarkedet, industri- og helsesektoren. For andre kvartal 2026 forventer Nordic Semiconductor en omsetning mellom 200 og 220 millioner dollar.

Dette overstiger analytikernes forventninger på 204,7 millioner dollar, ifølge Bloomberg. Analytiker Halvor Aasen Dybdahl fra Arctic Securities roser selskapet for et sterkt første kvartal, med bedre salg, marginer og fremtidige prognoser enn forventet. Han mener at den positive utviklingen i første kvartal indikerer en bærekraftig trend snarere enn en midlertidig økning i ordrer. Dybdahl forventer at konsensusestimatene for 2026-omsetningen vil bli justert opp med rundt 3 prosent, mens estimatene for justert ebitda kan øke med 7–10 prosent.

Arctic Securities har en kjøpsanbefaling på Nordic Semiconductor med et kursmål på 200 kroner, og Dybdahl forventer at aksjen kan stige med 5–10 prosent etter rapporten. Bruttomarginen for første kvartal 2026 endte på 52,1 prosent, en økning fra 49,5 prosent i samme periode i 2025. Dette overstiger analytikernes forventninger på 51,6 prosent. Rapportert ebitda kom inn på 21,3 millioner dollar, en økning fra 14,7 millioner dollar i første kvartal 2025.

Driftsresultatet ble 10,1 millioner dollar, opp fra 5,7 millioner dollar året før, mens nettoresultatet ble 10,6 millioner dollar, sammenlignet med 1,1 millioner dollar i samme periode i 2025. Selskapet forventer at bruttomarginen vil holde seg over 50 prosent også i andre kvartal, noe som er høyere enn analytikernes forventninger på 51,7 prosent.

Nordic Semiconductor bekrefte at utviklingen i omsetning og marginer støtter selskapets langsiktige finansielle mål, som inkluderer en årlig omsetningsvekst på over 20 prosent fra 2024 og ut i tiåret, en bruttomargin over 50 prosent og en gradvis økning i ebitda-marginen mot 25 prosent. Selskapet peker også på edge AI som et viktig vekstområde, der nye brikker skal gjøre det mulig å kjøre AI-funksjoner lokalt på batteridrevne IoT-enheter





Forsvaret testet smarttelefoner under Cold ResponseUnder øvelse Cold Response 2026 testet Forsvaret smarttelefoner i en løsning utviklet i samarbeid med sivile aktører.

Read more »

Forsvaret testet smarttelefoner under Cold ResponseUnder øvelse Cold Response 2026 testet Forsvaret smarttelefoner i en løsning utviklet i samarbeid med sivile aktører.

Read more »

Fotball-VM 2026 - Preget: - Det er vanskeligFelix Horn Myhre (27) var en preget mann etter nok en nedtur i Eliteserien. Men det er ikke bare Brann som plager ham. - Det ligger i bakhodet.

Read more »

Forsvaret testet smarttelefoner under Cold ResponseUnder øvelse Cold Response 2026 testet Forsvaret smarttelefoner i en løsning utviklet i samarbeid med sivile aktører.

Read more »

Forsvaret testet smarttelefoner under Cold ResponseUnder øvelse Cold Response 2026 testet Forsvaret smarttelefoner i en løsning utviklet i samarbeid med sivile aktører.

Read more »

Pakkereiser Syden: Derfor velger nordmenn charter i 2026Charter-eksplosjon: Ferske tall fra Reiseundersøkelsen viser at 1 av 4 nordmenn nå velger trygge pakkereiser fremfor andre løsninger.

Read more »