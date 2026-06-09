Nordisk-baltiske statsledere bekrefter støtte til Ukrainas Nato-medlemskap

Statsledere i nordisk-baltiske land har igjen bekreftet sitt støtte til Ukrainas planer om å bli medlem av Nato. Dette skjedde under et toppmøte i Tallinn i Estland. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var også til stede på møtet.

Statsledere i nordisk-baltiske land har igjen bekreftet sitt støtte til Ukraina s planer om å bli medlem av Nato . Dette skjedde under et toppmøte i Tallinn i Estland.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var også til stede på møtet. Statsministrene fra Danmark, Finland, Island, Estland, Norge, Latvia, Litauen og Sverige var også til stede. De norske statsministrene Jonas Gahr Støre og hans norske kollegaer fra de andre landene bekreftet igjen at de støtter Ukraina på deres vei mot Nato-medlemskap. De mente at Ukraina er en strategisk sikkerhetspartner for Nato og bidrar til euroatlantisk sikkerhet gjennom sin erfaring fra krigen, teknologisk innovasjon og industriell kapasitet.

I en uttalelse bekreftet de at de støtter Ukraina på deres irreversible vei mot en fullstendig euroatlantisk integrering, inkludert et Nato-medlemskap. Det nordisk-baltiske toppmøtet (NB8) i Tallinn var et viktig stein på veien mot Nato-medlemskap for Ukraina. Men det er fortsatt noen hinder på veien før Ukraina kan bli medlem av Nato. Krigen mot Russland må være slutt før en konkret invitasjon kan bli sendt til Ukraina.

I tillegg må Ukraina oppfylle en rekke kriterier før de kan bli medlem av Nato. Det har vært noen uenighet om hva disse kriteriene er og hvordan de skal oppfylles. Men statsministrene fra de nordisk-baltiske landene har igjen bekreftet at de støtter Ukraina på deres vei mot Nato-medlemskap. De håper at Ukraina snart kan bli medlem av Nato og bidra til euroatlantisk sikkerhet sammen med andre land i Nato





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