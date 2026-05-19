Nordiske og indiske ledere styrker samarbeidet i toppmøte

For tredje gang møttes nordiske ledere og Indias statsminister til nordisk-indisk toppmøte. De ble enige om å styrke samarbeidet. Nordisk og indisk statsminister møter pressen samlet i Oslo rådhus etter dagens møter.

Toppmøtet styrker samarbeidet mellom våre land om grønn omstilling, digitalisering, innovasjon og handel. Det gir tettere politisk dialog, og muligheter for økt økonomisk samarbeid mellom regionene, sier statsminister Jonas Gahr Støre. På dagsorden sto Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina, betydningen av folkeretten og FN-pakten, energisikkerhet, økonomisk sikkerhet og klima og miljø. Landene ble også enige om en erklæring for å styrke samarbeidet ytterligere.

I en urolig verden trenger vi mer samarbeid på tvers av landegrenser. Møtet og erklæringen styrker samarbeidet mellom verdens mest folkerike demokrati og de nordiske landene, sier Støre. Situasjonen i Midtøsten og konsekvensene for globale energimarkeder og matproduksjon ble også løftet fram. Norge framhevet betydningen av stabile energileveranser.

Toppmøtet fant sted samtidig som verdenshandelen er i endring og det legges større vekt på økonomisk sikkerhet. Handelsavtalene mellom India og EFTA-landene, og mellom India og EU ble trukket frem som viktige steg for videre samarbeid. Under Modis besøk i Norge ble det ogs





