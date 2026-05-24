Nordmannen Hauger imponerte i Indy 500

Hauger, en nordmann, gjorde en solid prestasjon for Dale Coyne Racing i Indy 500, men et sene pitstopp og en kollisjon gjorde at han ikke kom seg opp i tetkampen igjen. Hauger imponerte stort i USA og vant IndyNXT i sin første sesong.

Nordmannen gjorde en solid prestasjon for Dale Coyne Racing fra 29. startspor i det 200 runder lange løpet rundt Indianapolis Motor Speedway. I et dramatisk løp var Hauger på et tidspunkt oppe på 2.

-plass, men med 35 runder igjen måtte han inn til depotet for å fylle bensin, og da falt han på resultatlisten igjen. Det var vanvittig synd. Han hadde tidenes mulighet til å få en pallplass der, Dennis, sa Viaplay-kommentator Thomas Schie. Svenske Felix Rosenquist vant løpet foran David Malukas fra USA og Marcus Armstrong fra New Zealand.

Flere kjørte ut. Underveis forsvant flere sterke førere, som Alexander Rossi, Will Power og Josef Newgarden, ut av løpet fordi de krasjet eller kjørte av banen. Løpet ble også stoppet etter 105 av 200 runder på grunn av regn og dårlige værmeldinger. Men det ble startet opp igjen etter en periode med rødt flagg.

Hauger var en av fire såkalte 'rookies', altså debutanter, som kjørte søndagens løp. Indy 500 regnes som det største løpet i Indycar-sesongen og et av motorsportens 'Triple Crown', sammen med Le Mans 24-timers og Monaco Grand Prix. Hauger er også den første nordmannen som kjører løpet siden Gil Andersen i 1916. Nådeløst.

Sene pitstoppet gjorde at Hauger ikke kom seg opp i tetkampen igjen, men 19. -plass i debuten er en hederlig plassering. Han fikk for øvrig en såkalt 'drive through'-straff underveis som han tapte tid på. Åtte runder før slutt ble det dramatikk da brasilianeren Caio Collet krasjet, og bilen hans tok fyr.

Da ble det rødt flagg, og det ble en slags sprint mellom førerne de siste sju rundene. Det ble vinket med et nytt gulflagg tre runder før slutt, og det ødela noe av spenningen og intensiteten på tampen. Løpet ble avsluttet med én runde med skikkelig kjøring. Hauger satset i mange år i Formel 3 og Formel 2, men fikk ikke muligheten i Formel 1.

Han hadde i 2024 flere tilbud om å fortsette i Formel 2, men ønsket et miljøskifte. Dermed flyttet han til USA, der han imponerte stort og vant IndyNXT i sin første sesong





