Nordmenn strømmer til Sverige i påsken: Momskutt gir enda mer harryhandel

Påsken markerer høysesong for harryhandel. Svenske momskutt på mat får nordmenn til å strømme over grensen for å spare penger på dagligvarer og andre forbruksvarer. Den svekkede kronen har gjort det dyrere, men mange ser fortsatt fordeler.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Nordmenn strømmer igjen til Sverige for å handle i påske n, lokket av lavere priser på mat og drikke. Mange ser betydelige besparelser, spesielt på varer som bacon, ost, kylling, øl og kjøtt. Tradisjonen med harryhandel er sterk, men den svekkede norske kronen har gjort det dyrere å handle i Sverige enn tidligere.

Merethe Dokken og sønnen Christian Dokken Dahl er faste kunder. De drar til Sverige rundt tre ganger i året og ser store fordeler ved å handle der. De handler ikke bare for å spare penger, men også for den hyggelige opplevelsen. Horatiu Tomi og Benedicte Myrer fra Son i Akershus handler i Sverige av prinsipp. De føler at Sverige gjør mer for å støtte folket enn Norge, spesielt når det gjelder å holde prisene nede. De ser frem til å kjøpe kjøtt, røyk og godteri til lavere priser. Fra 1. april reduserte Sverige momsen på mat fra 12 til 6 prosent. Dette har ført til et enda større rush til butikkene på grensen. Sylvi Listhaug, leder for Fremskrittspartiet, var en av de som benyttet seg av tilbudene samme dag som momskuttet trådte i kraft. Sander Brun og Sandra Sundel fra Oslo valgte å dra til Sverige skjærtorsdag på grunn av momskuttet. De kjøpte godteri, brus og kjøtt, og merket stor forskjell på prisene. Line Cecilie Øberg Petersen, som jobber på Maximat, forteller om et stort trykk i butikken etter at momskuttet ble kjent. De åpnet alle 18 kassene sine og opplevde konstant kø hele dagen. Hun bekrefter at det går mye brus, sjokolade, kjøtt og bensin. Mathias Holm, en trebarnsfar fra Oslo, sparer store summer på å handle i Sverige ukentlig. Han ser spesielt store besparelser på kjøtt, som er en viktig del av familiens kosthold. Han og kona merker en stor forskjell på budsjettet nå sammenlignet med før pandemien. Påskehandelen i Sverige er preget av et stort utvalg av varer, inkludert matvarer, drikkevarer og andre forbruksvarer. Mange butikker tilbyr konkurransedyktige priser for å tiltrekke seg kunder. Dette gjør Sverige til et attraktivt reisemål for nordmenn som ønsker å spare penger og handle rimeligere varer. De siste årene har det vært en økning i grensehandelen, og mange nordmenn benytter seg av muligheten til å handle i Sverige, spesielt i påsken og andre ferier. For mange er det en tradisjon å dra over grensen for å handle mat, drikke og andre varer. Dette gir en god mulighet til å spare penger på dagligvarer og andre nødvendigheter. I tillegg til prisene, er det også mange som setter pris på opplevelsen av å handle i Sverige. Mange nordmenn liker å kombinere handleturen med en koselig tur over grensen. De bruker muligheten til å utforske nye butikker, restauranter og andre tilbud. Dette gjør handleturen til en hyggelig opplevelse. Grensehandelen har også en betydelig økonomisk innvirkning. Den genererer inntekter for svenske butikker og bidrar til å skape arbeidsplasser. Samtidig fører det til tapte inntekter for norske butikker og kan påvirke konkurransen i dagligvaremarkedet. Det er viktig å merke seg at grensehandelen kan ha både positive og negative effekter for både norske og svenske økonomier. De som handler i Sverige, sparer penger på mat og drikke. Dette er spesielt viktig for familier med barn eller for de som har et stramt budsjett. Lavere priser på mat og drikke kan gi en betydelig økonomisk lettelse og frigjøre penger til andre formål. Samtidig er det også viktig å ta hensyn til miljømessige konsekvenser av grensehandelen. Transport av varer over lange avstander kan føre til økte utslipp av klimagasser. Det er derfor viktig å vurdere miljøpåvirkningen av grensehandelen og forsøke å handle på en bærekraftig måte. Den økende interessen for grensehandel reflekterer de økonomiske utfordringene mange nordmenn står overfor. Høyere matpriser og økte levekostnader gjør det attraktivt å lete etter rimeligere alternativer, og Sverige tilbyr en mulighet til å spare penger på dagligvarer og andre varer. Uansett årsak, er grensehandelen en viktig del av den norske påsketradisjonen





