Nordsjøoljeprisen faller kraftig etter optimisme om fredsforhandlinger mellom USA og Iran

Oljeprisen falt onsdag formiddag etter meldinger om fremgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Prisen har vært volatil siden krigen startet, og en eventuell avtale kan ha store konsekvenser for globale energimarkeder.

Prisen på nordsjøolje falt kraftig onsdag formiddag, fra over 108 dollar per fat til under 103 dollar. Denne nedgangen kommer i kjølvannet av flere meldinger om fremgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran , der Pakistan fungerer som mekler.

Før USA og Israel startet en angrepskrig mot Iran 28. februar, lå oljeprisen på rundt 70 dollar per fat. Siden da har prisene på olje og gass stigen kraftig. Under krigen slapp USA og Israel tusenvis av bomber over sivile, militære og politiske mål, mens Iran svarte med å stenge det viktige Hormuzstredet for det meste av skipstrafikk. Iran angrep også mål i Israel og energianlegg i USA-allierte land i den oljerike Persiabukta med droner og raketter.

Etter at en midlertidig våpenhvile trådte i kraft 8. april, innførte USA en blokade av iransk oljeeksport, noe som har ført til ytterligere press på prisene. Forhandlinger om en varig løsning på krigen har fortsatt i regi av Pakistan, og onsdag kom det ubekreftede meldinger om at USA og Iran kan nærme seg en avtale. Oljeprisfallet reflekterer kanskje en viss optimisme i markedet om at en løsning kan være på vei.

Likevel er situasjonen fortsatt ustabil, og eventuelle nye utviklinger kan raskt endre prisbildet. Analytikere mener at en eventuell avtale mellom USA og Iran kan ha store konsekvenser for både oljepriser og globale energimarkeder. I mellomtiden holder investorer et nært øye med utviklingen, da uvisse forhold kan føre til store svingninger i prisene





