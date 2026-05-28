Norge advarer mot endringer i EUs bærekraftkriterier for vannkraft

Den norske regjeringen uttrykker bekymring over EUs foreslåtte endringer i taksonomien for vannkraft, som kan true milliardinvesteringer i fornybar energi. Statsråder advarer om at strengere krav kan føre til at mye norsk vannkraft ikke lenger regnes som bærekraftig.

Den norske regjeringen er i dialog med EU-kommisjonen om mulige endringer i kriteriene for at vannkraft kan regnes som bærekraft ig i henhold til EUs taksonomi.

Statsrådene Jonas Gahr Støre, Marte Mjøs Persen og Terje Aasland har sendt et felles brev til kommisjonen der de uttrykker bekymring for at foreslåtte strengere krav kan føre til at en betydelig del av norsk vannkraft ikke lenger oppfyller bærekraftkriteriene. Dette vil igjen kunne hindre milliardinvesteringer i utslippsfri kraftproduksjon, noe som er avgjørende for Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. EU-kommisjonen åpnet i mars for å revidere taksonomien, regelverket som definerer hva som er bærekraftig økonomisk aktivitet.

Målet er å forenkle reglene, men de norske ministrene frykter at konsekvensen blir det motsatte for vannkraftsektoren. De påpeker at kommisjonens forslag innebærer strengere krav til vannkraftens påvirkning på miljø og vannkvalitet, og at disse kravene skal samordnes med EUs vanndirektiv. Problemet er at taksonomiens kriterier ikke tar høyde for unntakene som vanndirektivet tillater, noe som kan føre til at mange eksisterende og planlagte vannkraftprosjekter ikke kvalifiserer som bærekraftige.

Dette rammer spesielt Norge, som har en stor andel vannkraft i energimiksen. Norsk Hydro og Statkraft har også uttrykt støtte til regjeringens bekymring. De mener at investeringer i vannkraft er helt i tråd med EUs ambisjoner om å redusere avhengigheten av fossile brensler og øke elektrifiseringen. Samtidig jobber EU-kommisjonen med en egen handlingsplan for elektrifisering som skal presenteres til sommeren.

Norske myndigheter håper at denne planen vil se sammenhengen mellom vannkraftens rolle og det overordnede målet om et bærekraftig energisystem. Dersom taksonomiendringene blir vedtatt uten justeringer, kan det få store konsekvenser for investeringsviljen og dermed for Norges evne til å nå klimamålene





