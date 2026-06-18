Norge advarer om nye RSF-overgrep i Sudan: 500.000 sivile i fare

Norge og nesten 30 land advarer om at RSF-militsen planlegger brutale overgrep mot sivile i El-Obeid. FN frykter gjentakelse av grusomheter fra El-Fasher. Minst 50 drept på ti dager.

Norge er blant nesten 30 land som advarer om at RSF -militsen i Sudan er i ferd med å gjennomføre brutale overgrep mot sivile i byen El-Obeid.

FN frykter at historien skal gjenta seg. Sivilbefolkningen i byen El-Obeid står nå i fare for å bli utsatt for de samme grusomhetene som befolkningen i El-Fasher lenger vest, der RSF-militsen har begått omfattende overgrep. Denne jenta flyktet fra El-Fasher med familien, og hun får behandling i en leir for fordrevne i Tawila 2. november i fjor.

Arkivfoto: Mohammed Abaker / AP / NTB Også FNs menneskerettsjef Volker Türk er dypt bekymret for hva som kommer til å skje i byen, som har en halv million innbyggere. Stans denne galskapen, sier han og advarer om at det nok en gang kan bli begått alvorlige krigsforbrytelser, i likhet med de RSF-militsen har gjennomført i andre byer.

Verden kan ikke tillate en gjentakelse av grusomheter det er mulig å forhindre, og som er dokumentert i El-Fasher og Zamzam-leiren i Nord-Darfur i fjor, sier han. Den prekære situasjonen var på dagsordenen under et møte i FNs menneskerettighetsråd torsdag. Her holdt lederen for den norske FN-delegasjonen i Genève, ambassadør Tormod Endresen, et innlegg.

Vi er dypt bekymret for risikoen for umiddelbar eskalering på bakken, noe som gjør at rundt 500.000 sivile risikerer å bli ofre for omfattende grusomheter, sa Endresen. Minst 50 drept Ifølge Endresen er minst 50 sivile drept i løpet av de ti siste dagene som følge av droneangrep. Det rapporteres om målrettet vold - også seksuell vold - mot personer som tilhører visse etniske grupper. RSF har sendt et stort antall krigere til området.

Byen er nå delvis omringet, og droneangrepene og artilleribeskytningen blir stadig verre. Ifølge Volker Türk er sivilbefolkningen i både El-Obeid og Kordofan i stor fare. Regionen ligger like øst for Darfur, der RSF anklages for massedrap da de inntok byen El Fasher i oktober i fjor. I en uttalelse sier Türk at land med innflytelse har en plikt til å stanse vanviddet.

La dette være en skarp advarsel til verden om en forestående menneskerettighetsskatastrofe og en enda verre humanitær situasjon, sier han. Krigen i Sudan har vart siden mars 2023 da en maktkamp mellom landets to mektigste generaler endte i full krig. Titusener av mennesker er drept og nesten 14 millioner er drevet på flukt. Mange mennesker er også rammet av sult.

De siste månedene har kampene blitt trappet opp i Kordofan og delstaten Blue Nile ved grensen til Etiopia, spesielt etter at RSF tok kontroll over El-Fasher, som var regjeringshærens siste bastion i Darfur, som ligger helt vest i landet. Situasjonen i El-Obeid er kritisk. Humanitære organisasjoner advarer om at sivile lider under beleiring og mangler tilgang til mat, vann og medisinsk hjelp. FN har bedt om øyeblikkelig våpenhvile og tilgang til nødhjelp, men kampene fortsetter.

Det internasjonale samfunnet må handle raskt for å forhindre ytterligere lidelser og brudd på menneskerettighetene. Norge og andre land har fordømt overgrepene og oppfordrer partene i konflikten til å respektere internasjonal humanitær rett. El-Obeid er en strategisk viktig by i Nord-Kordofan, og et fall i hendene på RSF vil kunne forverre den allerede katastrofale humanitære situasjonen i Sudan. Krigen har allerede ført til en av de verste humanitære krisene i verden, med millioner på flukt og akutt matmangel.

Verdenssamfunnet må ikke la El-Obeid bli nok et kapittel i denne tragedien





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