Norge ankommer USA for fotball-VM: Haaland og laget får advarsel

Det norske fotballandslaget har ankommet USA for å forberede seg til VM. Med Erling Braut Haaland i spissen møter de en tøff gruppe, og amerikanske medier advarer om at det ikke blir enkelt.

Det norske herrelandslaget i fotball har ankommet USA for å forberede seg til VM-sluttspillet, som sparkes i gang om litt over en uke. Spillerne og støtteapparatet landet natt til onsdag på flyplassen i Greensboro, Nord-Carolina, etter en lang flytur fra Gardermoen.

Stemningen om bord var god, men alvoret senket seg da bussen rullet inn på Grandover Resort, VM-basen som skal huse laget de neste ukene. Væpnede vakter sto klare, og en liten gruppe fans hadde møtt fram for å få et glimt av stjernene. Erling Braut Haaland var den som vekket mest oppmerksomhet, men han gikk raskt inn på hotellet iført mørk dress og solbriller.

Landslagstrener Ståle Solbakken, som bar preg av reisen, kommenterte at nå gjelder det å komme seg i seng og få en kjapp brødskive før rytmen settes i gang. De norske spillerne har en tøff oppgave foran seg. Det melder flere amerikanske medier, som allerede har begynt å analysere lagets sjanser. En av de store aktørene, ESPN, har advart om at Norge kan være en såkalt dark horse i mesterskapet, men at veien til suksess ikke blir enkel.

Spesielt gruppespillet mot Frankrike og Senegal blir avgjørende, ifølge kanalen. Erling Braut Haaland vil være avgjørende for lagets prestasjoner, men han må også få støtte fra resten av laget. I en kommentar heter det at de fleste fotballfans kjenner Haaland og Martin Ødegaard, men at dersom tilfeldige tilskuere også lærer seg navnene på forsvarsspillerne, vil det bety et vellykket mesterskap.

Ekspertene trekker fram Spania, Frankrike og Argentina som de største favorittene, mens Senegal rangeres som nummer ni - fem plasser foran Norge. Laget har god tid til å venne seg til forholdene i USA. Onsdag går med til akklimatisering, og torsdag er det første trening på anlegget til University of North Carolina, hvor temperaturen ventes å nå 33 grader. Spillerne må tilpasse seg fuktighet, varme og nøytrale baner, noe som skiller seg fra hverdagen hjemme i Norge.

Ståle Solbakken påpeker at de har dratt inn eksperter på alt de kan tenke seg, men at det først er nå de virkelig får kjenne på hva som venter. Tross utfordringene er stemningen i troppen god, og alle gleder seg til å komme i gang. Målet er klart: å overleve den tøffe gruppen og forhåpentligvis gå langt i turneringen. Norge møter Irak i åpningskampen, og Haaland har allerede uttrykt et ønske om å få en god start.

For ham og resten av laget handler det om å finne rytmen i et nytt land, under nye forhold, og levere varene når det teller som mest. De neste dagene blir avgjørende for å bygge lagmoral og fysisk form. Det norske fotballandslaget er klare for å ta fatt på utfordringen, og med Haaland i spissen håper de å overraske verden





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