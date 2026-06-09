Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var i Tallinn for å delta på et nordisk-baltisk toppmøte. Her fikk han nyheten om at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland.

Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj var i Tallinn for å delta på et nordisk-baltisk toppmøte. Her fikk han nyheten om at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland .

I løpet av dagen møtte han nordiske og baltiske ledere i ulike settinger, blant annet et felles møte statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. Zelenskyj påpekte at Ukrainas stilling ved fronten er betydelig styrket og at de diplomatiske anstrengelsene som Kyiv nå forsøker å blåse nytt liv i, må bygge på dette. Den ukrainske presidenten sa at Russland forsøker å kompensere for sine veldige tap på slagmarken ved å slå til mot byer, tettsteder og infrastruktur.

Støre opplyste at bevilgningene til maritime droner, som tas fra Nansen-programmet, innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Han viste til at eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet er avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Utvikling av maritime overflatedroner bidrar til å trygge denne handelsruten, sa Støre. De siste månedene har antallet angrep mot sivile fartøyer til og fra ukrainske havner økt betraktelig.

Målet er at de samlede leveransene av førerløse fartøyer vil komme opp i 200 innen utgangen av året. Disse kan leveres i ulike konfigurasjoner og kan blant annet bære sensorer, våpen eller flyvende droner. Sveriges statsminister Ulf Kristersson skrev på X at han hadde hatt et godt møte med Zelenskyj. Han skrev at de fortsatte diskusjonene om Gripen-kampfly og utviklingen ved frontlinjen.

I slutten av mai ble det klart at Ukraina skal få opptil 16 eldre Gripen kampfly fra Sverige, under forutsetning av at landet også bestiller 20 helt nye fly. Dette vil Ukraina finansiere gjennom det store EU-lånet på 90 milliarder euro som nylig ble vedtatt. På en pressekonferanse tirsdag ble Zelenskyj også spurt om han vil gjøre noe med de ukrainske dronene som forviller seg inn på finsk og baltisk territorium.

Her svarte han at ukrainske droneeksperter kan sendes til disse landene for å dele ekspertise og informasjon. Da Zelenskyj senere møtte Latvias statsminister Andris Kulbergs på sidelinjen av toppmøtet, signerte han en droneavtale med landet. Han skrev at dette er konkrete ting for å styrke vårt felles forsvar og samproduksjon. Viktig er også at dette betyr at Ukrainas ekspertise og erfaring bidrar til å styrke våre partnere.

På selve toppmøtet deltar ledere fra alle de åtte nordiske og baltiske landene. Blant temaene er sikkerhet og forsvar, konkurransekraft og kunstig intelligens (KI). Å støtte Ukraina er en av hovedprioriteringene for Estlands formannskap i NB8. Vi kommer til å diskutere hvordan man kan styrke Ukrainas forsvarskapasitet, øke presset på Russland og gjøre Europa som helhet tryggere, sa Estlands statsminister Kristen Michal i en pressemelding før møtet.

Det var ventet en felles kunngjøring om et styrket sikkerhets- og forsvarssamarbeid mellom Ukraina og de åtte nordiske og baltiske landene. Flyavtalen omfatter Parat-medlemmer innen handling og administrasjon i luftfarten, blant annet ansatte som jobber med innsjekk, gate, bagasje, kundeservice, operative funksjoner, administrasjon, enkelte lederfunksjoner og opplæring i luftfarten, skriver fagforeningen i en pressemelding. En streik i flybransjen ble avverget med nød og neppe tirsdag morgen da NHO Luftfart og Fellesforbundet ble enige om tariffavtale for mer enn 2000 ansatte.

Parats forhandlinger foregår altså separat. Bulgaria vil ikke lenger forsyne Ukraina med våpen, meddelte den bulgarske forsvarsministeren Dimitar Stoyanov tirsdag. Statsminister Rumen Radevs parti vant en klar seier i valget i april. Han har i flere år motsatt seg våpenleveranser til Ukraina.

Stoyanov sa til journalister i Sofia at regjeringen for lengst har sagt klart og tydelig, at krigen i Ukraina ikke vil bli avgjort på slagmarken. - Det vi ser, er en utmattelseskrig. Uansett hvor mye våpen som blir samlet inn, er tap av liv det eneste resultatet. Ukraina trenger flere folk, ikke flere våpen.

Landet har allerede nok av det, og vi ser ikke for oss at vi skal forsyne ukrainske styrker med mer, sa forsvarsministeren. Bulgaria er medlem av både EU og Nato og ga mye militærhjelp til Ukraina i tiden rett etter den russiske invasjonen, det meste i form av gammelt sovjetisk militærmateriell. På grunn av politisk uenighet i dette spørsmålet, ble forsendelse som regel gjort via tredjeland





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