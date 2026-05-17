Norge bidrar med 315 millioner kroner til European Defence Industry Programme (EDIP) for å støtte ukrainsk forsvarsindustri

Norsk forsvarsminister Tore O. Sandvik har annonsert at Norge vil bidra med 315 millioner kroner til European Defence Industry Programme (EDIP), en satsing på europeisk og ukrainsk forsvarsindustri. Pengene tas fra den militære delen av Nansen-programmet og skal dekke medlemskontingenten i årene 2026 til 2028. Norsk deltakelse i EDIP er et viktig ledd i regjeringens arbeid for å styrke ukrainsk tilgang på kritisk forsvarsmateriell.

Pengene tas fra den militære delen av Nansen-programmet og skal dekke medlemskontingenten i årene 2026 til 2028. Norsk deltakelse i EDIP er et viktig ledd i regjeringens arbeid for å styrke ukrainsk tilgang på kritisk forsvarsmateriell. Norge har viktig produksjon som Ukraina etterspør mer av, blant annet avansert militært sprengstoff og rakettmotorer. Totalrammen i EDIP er 1,5 milliarder euro i perioden 2026 til 2028.

Ifølge regjeringen vil programmet bidra til å øke kapasiteten i den europeiske forsvarsindustrien og gjøre den i stand til å levere på behovene Ukraina har understreket





