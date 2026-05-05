Norge blir med i Pax Silica – et KI-samarbeid med USA

Norge har sluttet seg til det amerikanske initiativet Pax Silica for å sikre tilgang til råvarer for KI-utvikling. Samarbeidet skal styrke norsk industri og motvirke Kinas innflytelse.

Norge har formelt sluttet seg til det amerikanskledede initiativet Pax Silica , et strategisk samarbeid som har som mål å sikre tilgangen til essensielle råvarer som er avgjørende for utviklingen og fremtiden til kunstig intelligens (KI).

Bekreftelsen kom fra Næringsdepartementet, og markerer et viktig skritt i Norges engasjement i global teknologisk utvikling og økonomisk sikkerhet. Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) understreket betydningen av dette samarbeidet, og fremhevet at det er avgjørende for Norge å stå sammen med USA og andre ledende nasjoner innenfor det raskt voksende feltet av KI-teknologi.

Hun påpekte at regjeringens hovedprioritet er å legge til rette for at norsk industri og næringsliv skal ha en robust og konkurransedyktig tilgang til internasjonale markeder, og at Pax Silica-initiativet kan åpne dører til mer avanserte teknologiske verdikjeder for norske selskaper. Initiativet ble først lansert av USA i desember i fjor, og har som et sentralt mål å styrke og diversifisere forsyningskjedene for mineraler og andre ressurser som er nødvendige for produksjonen av databrikker – hjertet i all KI-teknologi.

Myrseth la vekt på at deltakelse i Pax Silica gir Norge en unik mulighet til å øke verdiskapingen og styrke den økonomiske sikkerheten i samarbeid med andre deltakende land. Hun understreket også at internasjonalt samarbeid er en hjørnestein i Norges egen sikkerhetspolitikk. En viktig, men ofte underkommunisert dimensjon av Pax Silica, er dens implisitte rolle som en motvekt til Kinas økende innflytelse innenfor KI-utvikling og kontrollen over kritiske mineralressurser.

Kina har i de senere årene etablert en dominerende posisjon i produksjonen av mange av de mineralene som er nødvendige for å produsere databrikker, noe som har skapt bekymring i vestlige land for potensiell sårbarhet og geopolitisk avhengighet. Pax Silica er derfor ikke bare et initiativ for å sikre tilgang til ressurser, men også et strategisk trekk for å fremme en mer balansert og diversifisert global forsyningskjede.

Informasjonen om Norges deltakelse i Pax Silica ble først rapportert av det amerikanske nyhetsnettstedet Semafor, som siterte kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Jacob Helberg, en representant for det amerikanske utenriksdepartementet, fremhevet Norges betydning for initiativet, og pekte på landets enorme statlige investeringsfond – verdens største av sitt slag – som en viktig ressurs. Han understreket at dybden og omfanget av denne institusjonelle kapitalen, kombinert med Norges betydelige reserver av kritiske mineraler, gjør Norge til en verdifull partner i Pax Silica.

Helberg beskrev Pax Silica som et konsortium bestående av flere nasjoner, og karakteriserte det som en «koalisjon av statlige investeringsfond og institusjonelle investorer». Målet med dette konsortiet er å sikre at kontrollen over de ulike elementene i utviklingen av databrikker – inkludert mineraler, havner, fabrikker, energiressurser og forsyningskjeder – ligger hos pålitelige og likeverdige aktører. Dette innebærer å redusere avhengigheten av enkeltstående leverandører og å fremme en mer robust og transparent forsyningskjede.

Pax Silica representerer en ny tilnærming til geopolitisk konkurranse innenfor teknologisektoren, der økonomisk samarbeid og investeringer brukes som strategiske verktøy for å sikre nasjonal sikkerhet og fremme felles interesser. Norges deltakelse i initiativet signaliserer en klar forpliktelse til å være en aktiv deltaker i denne nye globale ordenen, og til å bidra til å forme fremtiden for KI-teknologi på en måte som er i tråd med norske verdier og interesser.

Det er forventet at Pax Silica vil fortsette å vokse og tiltrekke seg flere deltakere i løpet av de kommende årene, og at initiativet vil spille en stadig viktigere rolle i å sikre en stabil og bærekraftig utvikling av KI-teknologi globalt. Initiativet vil kreve betydelige investeringer og koordinering mellom de deltakende landene, men potensialet for å skape økonomisk vekst og styrke nasjonal sikkerhet er enormt.

Norge er godt posisjonert til å dra nytte av disse mulighetene, og til å spille en ledende rolle i utviklingen av en mer robust og sikker KI-økosystem





