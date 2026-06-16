Norge bryter 28‑årig VM‑tørke med 3‑1‑seier over Irak under vannkaos

Etter flere tiår uten VM‑suksess leverer Ståle Solbakkenes landslag en dramatisk seier mot Irak. Til tross for en vannsprut‑pause og et egget mål fra keeperen, triumferte Haaland og Østigård og satte Norge på vei mot gruppeseieren.

Etter nesten tre tiår uten VM-suksess melder Norge seg tilbake til verdensfotballens toppklubb. I en dramatisk kamp mot Irak, som ble spilt under uvanlige forhold med vannsprut og midlertidig vanningspause, tok Ståle Solbakken es laget ledelsen allerede før pause og holdt den til slutt.

På 29‑minuttersmerket leverte en presis innlegg fra midtbanespiller David Møller Wolfe en høydeball som Leo Skiri Østigård leste med et kraftfullt hodestøt. Det ga Norge en 1‑0‑fordel, men publikums jubel ble kortvarig da irakisk angriper Ayman Hussein utnyttet en svakhet i forsvaret og sendte inn et egenmål med hodet, som gjorde stillingen 1‑1 like før hviletiden. Bare noen minutter etter pausen lå Haaland på stedet for å bryte stillingen.

Han fulgte en svak returpasning fra midtbanen, kontrollerte ballen og satte den i kurven med den roen og klinikk­en som har gjort ham til en av verdens mest fryktede spisser. Etter at haandavsnittet var over, ble kampens rytme forstyrret av en uventet vannstrøm som kom fra kantene på banen og dannet en stor dam på 16‑meterstreken. Tilskuere og spillere ble kastet inn i omorganiseringsarbeid, og det tok flere minutter før spillet kunne gjenopptas.

Den uvanlige vannpausen ga Norge en ekstra mulighet til å revurdere taktikken, og trener Solbakken benyttet anledningen til å foreta tre kritiske bytter: Leo Skiri Østigård ble erstattet av den unge høyrekanten Oscar Bobb, mens midtbanespiller Kristian Thorstvedt kom inn for å tilføre energi i offensiven. På andre tid er Haalands raske fotarbeid og evne til å skape rom blitt tydeligere enn noensinne.

Etter en glidende pasning fra Kjetil Haug klarte han å presse Iraks keeper med en intens duell, og selv om keeperen klarte å avverge originalforsøket, slo ballen av ham og inn i eget mål - et såkalt baklengsmål som ga Norge en komfortabel 3‑1‑seier. Etter kampens slutt roste kommentator Øyvind Alsaker Haalands skarpe avslutninger og hans evne til å omdanne svake innspill til mål, mens analytiker Stamsø‑Møller beskrev det komiske baklengsmålet som en sjelden men gledelig overraskelse for Solbakken.

Norge har nå endelig brutt den 28‑årige VM‑tørken og viser at laget er i stand til å håndtere både taktiske utfordringer og uforutsette værforhold. Med en sterk start på gruppespillet og en imponerende angrepsrekke, inkludert målene fra Haaland og den målrikeste innsatsen fra Oscar Bobb, ser de norske supporterene frem til neste kamp mot USA med håp om videre suksess i turneringen.

Det norske troppoppsettet ved kampstart besto av: keeper Ørjan Nyland; forsvarere Kristoffer Ajer, Birger Meling, Leo Skiri Østigård og Joachim Andersen; midtbanespillere Martin Ødegaard, Sander Berge, Joshua King, Sandro Øyvind og Kristoffer Tønnessen; samt spissen Erling Braut Haaland. Dette oppsettet viser en balanse mellom erfaring og ungdom, og gir trener Solbakken et solid fundament for å bygge videre på den lovende start i verdensmesterskapet





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