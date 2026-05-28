Norge en stemning fra VM-kvartfinale mot Latvia - Klar til historisk semifinale?

Norsk hockey slo Latvia i kvartfinalen og er kun 20 minutter unna en historisk semifinaleplass. 18-åring Tinus Luc Koblar avgjorde, og eksperter er overrasket. Norge har allerede slått Sverige i mesterskapet.

Norge tok ledelsen mot Latvia i hockey-VM-kvartfinalen etter at 18 år gamle Tinus Luc Koblar scoret i andre periode. Ekspert Ole Eskild Dahlstrøm uttrykte overraskelse over Norge s sterke prestasjon.

Norge er nå kun 20 minutter unna en historisk semifinale. Før kampen ekspırterte tidligere landslagssjef Roy Johansen behov for å bygge infrastruktur for barn og unge samt større arenaer for EHL-ligaen. Norge overrasket tidligere i mesterskapet da de slo Sverige 3-2. Canada er allerede i semifinale etter 4-0-seier over USA, mens Finland slo Tsjekkia 4-1 og tok den andre semifinalebilletten.

Norge møter Latvia i kvartfinalen, og Sveits og Sverige kamp om den siste plassen. Vinner både Norge og Sveits møtes de i semifinalen. Den latviske fansen har uttrykt en klar beskjeld til det norske landslaget





Canada snudde kampen mot Tsjekkia, etter å ha trøblet. Norge ble nummer to i gruppen.Canada snudde kampen mot Tsjekkia, etter å ha trøblet. 3-2-seieren deres, gjør at Norge ble nummer to i gruppen. JUBLET: Canadas hockeyherrer slipper jublen løs, etter at Macklin Celebrini har utlignet. Her med Sidney Crosby og Dylan Cozens Foto: David W Cerny / Reuters / NTBI siste sekund av tredje periode utlignet Patrick Russell for danskene, og kampen gikk til spilleforlengelse. Der gjorde Michael Brandsegg-Nygard kort prosess da han scoret seiersmålet for Norge etter bare tretten sekunder, og sikret to poeng til Norge.SEIERSMÅLET: Brandsegg-Nygård var effektiv i spilleforlengelsen. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN – Det er selvfølgelig surt. Vi gjør ikke noe spesiell god kamp i dag. Vi faller ut av det vi har vært gode på tidligere i mesterskapet, sier Petter Thoresen til TV 2 etter kampen. Ettersom kampen gikk til spilleforlengelse, tar Norge to poeng istedenfor tre. Det gir Tsjekkia mulighet til å gå forbi Norge og ta andreplassen i gruppa. Hvis Norge ender på tredjeplass, så kan de møte tungvekterne Sveits eller Finland. Tsjekkia møter Canada tirsdag kl. 20.20. 18-åring herjet Norge begynte best da Tinus Koblar viste seg fram. Da det gjensto åtte minutter av første periode fikset 18-åringen 1-0 til Norge. UNGGUTT: Tinus Koblar er bare 18 år, men storspiller i VM. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅNDen norske flyten fortsatte da Koblar økte ledelsen til 3-1. Det er 18-åringens andre mål i kampen, og hans femte i mesterskapet. Helt i starten av tredje periode smalt Phillip Schultz inn i Christian Kåsastul. Etter at dommeren vurderte situasjonen på video fikk Schultz en utvisning på fem minutter. Det så lenge ut til at Norge skulle sikre inn seieren, men Patrick Russell utlignet for danskene i siste sekund. Brandsegg-Nygård var effektiv i spilleforlengelsen, og fikset norsk seier etter bare tretten sekunder.

