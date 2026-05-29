Norge er nå storebror: Hvordan vi distanserte Sverige på idrettens grenser

Artikelsten trekker fram Norges gjennombrudd innen fotball og ishockey og kontrasterer med Sveriges tilbakeslag. Den feirer en ny æra der Norge dominerer i flere idretter, spesielt med fokus på hockey-VM-finalserie og fotballfortjenester, og betoner det norske flaggets hev av å slå den evige rivalen.

Det er deilig å vinne. Deilig å konstatere at Norge hevder seg i stadig flere idretter. Og det smaker ikke noe mindre godt av at vi distanserer svenskene på veien.

Man skal egentlig ikke sparke noen som ligger nede. Men noen ganger blir fristelsen for stor. Og når Norge er bedre enn Sverige i ishockey, en av våre naboers største paradegrener, har vi ikke noe annet valg enn å gni det inn. Det er ikke til å fatte at Norge skal spille semifinale, mens svenskene må sitte hjemme og se på.

I et hockey-VM. Det var umulig å se for seg da Noah Steen så vidt reddet Norge fra B-VM i fjor. Nå er vi en av de fire beste nasjonene i et hockey-VM. På veien har vi slått Sverige, vår evige storebror på isen.

Vi har lov til å hovere nå. Lov til å være litt motbydelige. Vi har vært gode tapere i så mange år at vi har rett til å være litt dårlige vinnere. Det er nesten tjenesteforsømmelse å ikke la skadefryden blomstre, etter alle årene med misunnelige blikk over grensa.

Etter alle årene der Sverige satte gullstandarden og vi var henvist til en statistrolle både på isen og på fotballbanen. Triumfene i Sveits er som en drøm vi aldri vil våkne fra. Et spinnvilt eventyr selv ikke Jahn Teigen kunne sett for seg da han skrev låten som nå dundrer i den norske hockey-garderoben.

Vi har levd så lenge i skyggen av våre svenske naboer at det nærmest er en plikt å hamre inn budskapet: Det er lenge siden Bjørn Borg, Mats Wilander og Stefan Edberg eide tennisverden. Zlatan Ibrahimovic har lagt opp. Peter Forsberg har for lengst lagt skøytene på hylla. Dere må gjerne beholde bordtennis og stavsprang.

Men nå er det vi som er storebror. På isen. På gresset. På tennisbanen.

På golfbanen. Vi er rause nok til å unne de svenske langrennsjentene suksess. Sånn i og med at svensk herrelandslag ligger nede med fullstendig brukket rygg samtidig som Johannes Høsflot Klæbo vinner alt han stiller opp på og pallen tapetseres i rødt, hvitt og blått.

Og etter å ha holdt ut invasjonen av blågule drakter på Kontraskjæret sommer etter sommer, etter å ha latt svenskene holde en fest vi ikke er invitert til i vår egen hovedstad, er det endelig vår tur. Nå er det vi som skal Grave gull i USA. Norge gikk prikkfritt gjennom VM-kvalifiseringen og reiser til USA med en av verdens beste fotballspillere som galeonsfigur.

Svenskene snek seg inn bakveien via Nations League, etter å ikke ha vunnet én eneste kamp i den ordinære VM-kvaliken. Bodø/Glimt herjer i Champions League mens Malmö og Häcken plukket totalt fire poeng i Europa League og Conference League. Kontrastene er enorme. Norge og Sverige spiller bokstavelig talt i ulike ligaer.

Selv hos Uefa, der vi skal få leke på nivå A i Nations League mens svenskene akkurat har rykket opp til nivå B. Nå kommer svenskene på besøk til Ullevaal, som den aller siste testen før Norge setter kursen for USA. Et fullsatt Ullevaal kan få den perfekte oppladningen til vårt første VM på 28 år. For selv om vi blir storebror i flere og flere idretter, er det fortsatt få ting som smaker så godt som å slå svenskene.

Noe av det som gjør sportslige triumfer så magiske, er all motgangen og alle nederlagene man har med seg i bagasjen. Ingen slipper unna den evige syklusen der triumf og fiasko avløser hverandre. Vi kommer tidsnok dit igjen. Og nettopp derfor må de høye tindene nytes maksimalt





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge Sverige Idrett Hockey VM Fotball Bodø/Glimt Ullevaal Johannes Høsflot Klæbo Rivalisering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Altfor få vet hvordan virtuelle agenter må styresFå tar opp den viktigste utfordringen med kunstig intelligens: Hvordan får organisasjoner kontroll på alle de virtuelle agentene som kommer på løpende bånd?

Read more »

Altfor få vet hvordan virtuelle agenter må styresFå tar opp den viktigste utfordringen med kunstig intelligens: Hvordan får organisasjoner kontroll på alle de virtuelle agentene som kommer på løpende bånd?

Read more »

Solbakken bekrefter: Haaland spiller ikke mot SverigeNorge må klare seg uten Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard mot Sverige på mandag.

Read more »

Koblar sjarmerer med sjette VM-mål og Norge videre til semifinalenKoblar scoret sitt sjette mål i årets VM og sikret Norge en nervepirrende kvartfinale-seier mot Sverige. Målvakt Henrik Haukeland gjorde 35 redninger og ble kåret til kampens beste spiller. Norge møter vertsnasjon Sveits i sin første VM-semifinale noensinne etter å ha vunnet alle puljekampene og imponert med seire over Sverige, Tsjekkia og Canada.

Read more »