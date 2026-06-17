Norge har slått Irak 4-1 i VM-åpningen og sender landet til topps i sin VM-gruppe. Spillerne ble belønnet med fri fra pliktene onsdag og kan nå møte familie og venner.

Norge får fri fra pliktene etter VM-seier. Ståle Solbakken: 'Det er en voldsom utladning'. Norge har slått Irak 4-1 i VM-åpningen, et resultat som sender landet til topps i sin VM-gruppe.

Etter kampen ble spillerne belønnet med fri fra pliktene onsdag. Landslagssjefen Ståle Solbakken sa at spillerne kunne trene hvis de ønsket å gjøre det, men at de også kunne møte familie og venner. Solbakken selv får besøk av sin kone på fridagen. Norge møter Senegal natt til 23. juni i sin neste VM-kamp, og så venter Frankrike 26. juni.

Frankrike slo Senegal 3-1 tirsdag kveld. Julian Ryerson hadde tydelige problemer på tampen av kampen, men Solbakken avdramatiserte det på tampen av pressekonferansen. Han sa at Ryerson ikke var skadet og at han ville være med ham i to dager. Norge har nå to dager til å slappe av og være sammen med familie og venner før neste kamp





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge VM Irak Spillerne Familie Venner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VM i fotball: Norge mot Irak - psykologens råd for å håndtere forventninger og nervøsitetPsykolog Benjamin Silseth gir tips for å takle stresset rundt Norges første VM-kamp etter 28 år. Mange nordmenn følger med spenning, og selv om Norge er store favoritter, advares det mot for høye forventninger. I tillegg til handlingstips for å kontrollere nervene, understrekes viktigheten av å ta et eventuelt nederlag og fortsatt ha håp om gull.

Read more »

Slik ser du Norge-Irak på TV i nattSjekk ut hvordan du følger med på den spennende fotballkampt mellom Norge og Irak ved VM, med tips om TV-kanaler og strømmingsløsninger for best pris og tilgang.

Read more »

Irak mot Norge: VM 2026-lagoppstillinger, statistikk, forhåndsomtale og TV-kanalIrak og Norge setter i gang sine VM 2026-kampanjer tirsdag når de møtes på Boston Stadium i gruppe I. Les: Jørgen Strand Larsen og Crystal Palace har på plass ny, fotball-genial trener!

Read more »

Norge får logistisk fortrinn i VM: kort reisevei gir spillerne ekstra energiNorsk fotball får en betydelig konkurransefordel i verdensmesterskapet etter at laget har etablert base i Greensboro, USA. Forskningsdata viser at kortere reiser reduserer belastning på søvn og restitusjon, noe som kan bli avgjørende i en turnering som spenner over flere tidssoner. Trener Ståle Solbakken og spillerne ser nå på denne logistiske fordelen som en sjanse til å overraske de større nasjonene.

Read more »