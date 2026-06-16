Norge får logistisk fortrinn i VM: kort reisevei gir spillerne ekstra energi

Norsk fotball får en betydelig konkurransefordel i verdensmesterskapet etter at laget har etablert base i Greensboro, USA. Forskningsdata viser at kortere reiser reduserer belastning på søvn og restitusjon, noe som kan bli avgjørende i en turnering som spenner over flere tidssoner. Trener Ståle Solbakken og spillerne ser nå på denne logistiske fordelen som en sjanse til å overraske de større nasjonene.

GREENSBORO - Norge får en overraskende logistisk fordel i VM etter at lagets base er blitt etablert i den amerikanske byen Greensboro, North Carolina. Trener Ståle Solbakken og hans følge har tilbrakt to uker i byen for å akklimatisere seg før turneringens åpning mot Irak på Gillette Stadium i Boston.

Ifølge profilspilleren Thelo Aasgaard er reisebelastningen en betydelig faktor, og både han og lagkameraten Jørgen Strand Larsen understreker at kortere flyturer gir dem en klar konkurransefordel. Aasgaard bemerker at de norske spillerne er vant med å reise kun én til to timer i klubbhverdagen, og at dette er langt mindre belastende enn de lange, flerfoldige flyvningene mange andre nasjoner må tåle.

"Det er slitsomt å reise før en kamp, så vi tar den fordelen vi har," sier Strand Larsen, som spiller for Crystal Palace. Forskningsresultater fra professor Mario Guajardo, publisert i NHH Bulletin, bekrefter at Norge faktisk har en av de korteste totale reiseavstandene i turneringen. Mens Egypt kun må bevege seg 392 kilometer i gruppespillet, er den samlede reisen for Norge på 550 kilometer - kun fire lag reiser kortere.

Guajardo påpeker at begrenset reising reduserer belastning på søvn, restitusjon og fysisk yteevne, faktorer som kan ha betydning i en turnering som spenner over tre land og fire tidssoner. Hvis Norge klarer seg videre fra gruppen, forblir laget i samme tidssone frem til en eventuell semifinal, noe som kan forsterke fordelen ytterligere. Store nasjoner som England og Tyskland risikerer derimot fem ganger så lange reiser, med flere tidssoneoverganger som kan forstyrre spillernes rytme.

Den norske troppen ser dermed frem til å utnytte de logistiske fordelene både i åpningsturneringen mot Irak og i eventuelle senere kamper mot Senegal og Frankrike, som spiller i New Jersey og Boston. Med en kort reisevei til både Boston og New York, og med et treningsopplegg som er tilpasset den amerikanske tidssonen, håper landslaget å kunne holde en jevnere fysisk og mental tilstand enn mange av sine konkurrenter.

Trener Solbakken har understreket at dette er en del av lagets helhetlige forberedelser, og at de skal bruke hver liten fordel til sin fulle nytte i jakten på VM-suksess





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge VM Reiselastikk Fotball Logistisk Fordel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norsk sokkel har passert toppen – eksporten på rekordnivåOlje- og gassnæringen har nå passert toppen for eksport og holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge energistiftelse.

Read more »

Norsk sokkel har passert toppen – eksporten på rekordnivåOlje- og gassnæringen har nå passert toppen for eksport og holder seg på om lag 200 milliarder kroner, ifølge energistiftelse.

Read more »

Norsk gründer tvunget til utlandet: - Jeg risikerte personlig konkursSondre Rasch fra Bergen måtte flytte fra Norge for å unngå personlig konkurs på grunn av formuesskatt. SafetyWing-gründeren driver nå sitt globale sikkerhetsnett fra Silicon Valley og lanserer Nomad Citizen, et sosialt sikkerhetsnett for digitale nomader.

Read more »

Norsk olje- og gasseksport har passert toppenNye tall viser at eksporten fra norsk olje- og gassnæring holder seg stabilt på rundt 200 milliarder kroner, men sysselsettingen i leverandørindustrien har falt med rundt 1450 jobber det siste halve året. Eksperter advarer om at næringen må øke eksporten for å opprettholde aktivitet på sokkelen.

Read more »