Norge forbereder seg på varmen i USA

Det norske landslaget skal forberede seg til VM-sluttspillet i North Caroline. Værmessige spådommer viser at det kan bli svært varmt.

Tirsdag setter Erling Braut Haaland og landslagstjernene beina på amerikansk jord. Om få dager beveger gradestokken i Greensboro seg opp mot 40 grader. Norge skal forberede seg til det kommende VM-sluttspillet i den amerikanske delstaten North Caroline.

I lengre tid har det vært stort fokus på den voldsomme varmen som venter både spillere og støtteapparat. De værmessige spådommene ser absolutt ut til å slå til. Ifølge værvarslingstjenesten Yr vil riktig nok ikke makstemperaturen overstige 30 grader de første to dagene på amerikansk jord, men deretter skyter den i været. Fram mot kommende helg stiger temperaturen gradvis i Greensboro.

Lørdag og søndag samt de første dagene av neste uke kommer den til å ligge på mellom 35 og 37 grader på det meste. Det norske landslaget har ifølge landslagssjef Ståle Solbakken forberedt seg godt på det som venter. Blant annet er spillerne oppfordret til å sitte mye i badstue inn mot den nylig startede VM-samlingen. Solbakken er klar på at varmen kan komme til å påvirke Norges kampplaner under sluttspillet.

- Vi har hatt alternative planer hele veien. Hvis det er 35 grader og høy fuktighet, kan du ikke sprinte rundt i høyt press hele tiden. Det verste som kan skje da, er at du løper etter ballen hele tiden, sier han. I forkant er det gjort et betydelig arbeid rundt å innhente ekspertråd knyttet til hvordan spillerne skal kjøle seg ned og drikke mest mulig riktig i de pausene som blir lagt inn i hver VM-omgang.

- Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, men det er det sikkert ikke hos de andre heller, sier Solbakken. Han svarer følgende på om det går en grensen for når det er forsvarlig å for eksempel trene i Greensboro: - Vi må jo trene. Vi kan ikke melde forfall til kampene heller, selv om det 34-35 grader. Dette er noe vi er forberedt på.

Guttene har kjørt et hardt badstue-regime, og vi har gjort en del andre ting også. Det å bekymre seg for været, kan vi ikke





