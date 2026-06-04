Norge fortsetter å kutte utslippene, men nedgangen er svakere enn det vi har sett de siste par årene

Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Med de siste tallene har nedgangen vært på 13,9 prosent. Med andre ord er det svært langt igjen.

Utslippene fortsetter å synke, men nedgangen er noe svakere enn det vi har sett de siste par årene, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner i Norge . Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Med de siste tallene har nedgangen vært på 13,9 prosent. Med andre ord er det svært langt igjen. Regjeringen har uttrykt et ønske om å oppfylle målet i samarbeid med EU. Dette åpner for å kjøpe kvoter fra EU-land.

Utslippene fra biler, busser og andre veifarende gikk ned med over 8 prosent fra 2024. I 2025 var det 20 prosent flere elbiler på norske veier sammenlignet med året før. Overgangen til flere elbiler fortsetter å redusere forbruket av bensin og diesel. Utslipp fra industri og bergverk økte med 1,6 prosent i 2025 sammenlignet med året før.

Et prosjekt for karbonfangst og -lagring ble ferdigstilt i 2025, men det er for tidlig å se tydelige effekter av dette. I landbruket økte utslippene med 0,9 prosent mellom 2024 og 2025. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen vedgår at det fortsatt gjenstår mye arbeid før Norge kan si seg tilfreds. Utslippene i Norge har falt mer de siste fem årene enn de gjorde hele perioden 1990–2020.

Og det i en tid med eskalerende klimakrise, sier nestleder Lars Haltbrekken. Derfor må kampen for klimaet prioriteres langt høyere i de forhandlingene om revidert budsjett som nå foregår på Stortinget





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