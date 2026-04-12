Norge har godt regelverk for atomsikkerhet og avfallshåndtering

Debatt om sikkerhetsregelverket for atomvirksomhet i Norge. Myndighetene avviser påstander om manglende regelverk og fremhever god forvaltning og internasjonal standard. Fokus på kontinuerlig utvikling av regelverk og kompetansebygging.

Regelverket i Norge, som i alle land som forvalter atomanlegg, inkludert kjernekraftverk, vil kontinuerlig måtte utvikles i tråd med teknologiutviklingen og nye bruksområder. Uttalelser om at Norge mangler regelverk for sikkerhet og avfallsbehandling er ikke korrekte. IAEAs forvaltningsgjennomgang i desember 2025 konkluderte med at Norge har en god forvaltning og regulering av strålevern og atomsikkerhet, som har blitt betydelig styrket de senere årene.

Norge har tre viktige rammelover: atomenergiloven, forurensingsloven og strålevernloven, med forskrifter som dekker atomsikkerhet, sikkerhetskontroll, strålevern, radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Ved etablering av kjernekraftverk stilles det krav om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, og sikkerhetsloven vil også komme til anvendelse. Norge har lang erfaring med forvaltning av sikkerhet og avfallshåndtering ved atomanlegg, basert på blant annet Institutt for energiteknikks (IFE) virksomhet, som omfattet forskningsreaktorer, og ved anløp av reaktordrevne fartøy. DSA har utviklet standardiserte konsesjonsvilkår i tråd med IAEAs sikkerhetsstandarder, som gjøres rettslig bindende ved konsesjon etter atomenergiloven. \En eventuell etablering av kommersiell kjernekraft i Norge vil være en stor endring som krever grundig gjennomgang, vurdering og videreutvikling av regelverket. Det er viktig å understreke at lageret for atomavfall i Himdalen er stanset som en konsekvens av at IFE ikke har fulgt kravene i regelverket, ikke på grunn av manglende regelverk. DSA har fulgt opp stansen av KLDRA Himdalen tett gjennom tilsyn og stilt krav knyttet til gjennomføring av en sikkerhetsgjennomgang for å vurdere om anlegget kan åpnes igjen. DSA erkjenner at det er en generell mangel på nukleær kompetanse i Norge, en utfordring som vil ta tid å løse. Påstander om manglende regelverk for nukleær virksomhet er uriktige. Det er essensielt at alle relevante aktører setter seg inn i de gjeldende kravene og bygger kompetanse på det norske regelverket som gjelder for atomsikkerhet og radioaktivt avfall. Dette inkluderer en forståelse av de eksisterende lovene og forskriftene, samt de internasjonale standardene som Norge er forpliktet til å følge. \Å opprettholde en høy grad av sikkerhet i håndteringen av atomavfall og potensielle kjernekraftanlegg er kritisk. DSA er opptatt av å sikre at alle aktører som er involvert i atomvirksomhet i Norge overholder de nødvendige sikkerhetskravene. Dette inkluderer regelmessige tilsyn, vurderinger av sikkerhetskulturen, og krav om kontinuerlig forbedring av sikkerhetstiltak. Utviklingen av ny teknologi og endrede trusselbilder krever en kontinuerlig oppdatering av regelverket og en proaktiv holdning til sikkerhetsspørsmål. Samarbeidet med internasjonale organisasjoner som IAEA er sentralt for å sikre at Norge er i tråd med internasjonale standarder og beste praksis. Det er avgjørende å investere i utdanning og kompetanseutvikling innen nukleær teknologi og sikkerhet for å sikre at Norge har tilstrekkelig ressurser til å håndtere de utfordringene som følger med atomvirksomhet. Dette bidrar til en trygg og bærekraftig forvaltning av atomressurser i Norge





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

