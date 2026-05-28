Norge i VM-semifinale etter 2-0-seier over Latvia

Den norske ishockeylandslaget har nådd semifinalen i Hockey-VM etter en solid 2-0-seier over Latvia i kvartfinalen. Kvert Koblar scorer igjen og Henrik Haukeland gjør 34 redninger.

Norge s herrelandslag i ishockey har sikret seg en plass i semifinalen ved å slå Latvia 2-0 i kvartfinalen ved Hockey-VM. Seieren betyr at Norge skal møte vertsnasjonen Sveits i semifinalen i Zürich på lørdag.

Dette er første gang Norge når semifinalen i det moderne sluttspillformatet som ble innført i 1992. Den 18 år gamle sensationen Kvert Koblar scoret det første målet for Norge etter cirka åtte minutter i andre periode og har nå scorert i fem av Norges sju kamper i turneringen. Noen sekunder før slutt fikk Noah Steen ansvaret for å sette inn det andre målet og sikre seieren. Norges målvakt Henrik Haukeland var bunnsolid med 34 redninger.

Norges trener Petter Thoresen uttrykte stor stolthet over lagets prestasjon og viste på at tro og offervilje har vært nøkkelen til suksen. Latvia presset hardt i tredje periode, men det norske forsvaret og Haukeland stod stødig. Tidenes tennende挪威 hockey under 19 å





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ishockey Hockey-VM Norge Latvia Semifinale Kvert Koblar Henrik Haukeland Noah Steen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Utvises etter 20 år i NorgeSuel Kassembo har bodd i kirkeasyl i Herøy i to og et halvt år. Onsdag ble han pågrepet og kjørt bort av Politiets utlendingsenhet.

Read more »

Norsk ishockey bryter gjennom med kvartfinale mot Latvia etter historisk gruppeoplevelseDet norske landslaget har imponert med sterke resultater, en overraskende seier over Sverige og en sjanse til å nå semifinalen i VM. Eksperter fra både Sverige og Sverige berømmer lagets utvikling og peker på en ny gullgenerasjon som kan bane vei for framtidige medaljer.

Read more »

Norge i VM-hockeysemifinale: Brandsegg-Nygård stjerner i thriller mot LatviaNorsk herrelandslag i ishockey slo Latvia i en spennende kvartfinalekamp ved VM. Michael Brandsegg-Nygård scorteavgjørende mål, og NorgeAdvancerer til semifinalene der Canada og Finland venter. Trener Patrick Elvsveen om tøffe dueller, og hockeylegende Kjell Richard Nygård hyller den unge stjernen og Norway's fremtid.

Read more »

Norge en stemning fra VM-kvartfinale mot Latvia - Klar til historisk semifinale?Norsk hockey slo Latvia i kvartfinalen og er kun 20 minutter unna en historisk semifinaleplass. 18-åring Tinus Luc Koblar avgjorde, og eksperter er overrasket. Norge har allerede slått Sverige i mesterskapet.

Read more »