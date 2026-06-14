Norge‑Japan VM‑kampen endte i 2-2 med dramatisk mål og tårevåte trener

En uforutsigbar kamp i gruppe F mellom Nederland og Japan endte 2-2 etter et mål som traff en intetanende spiller og en emosjonell brudd av Japans trener under nasjonalsangen.

VM-kampen mellom Nederland og Japan endte med en overraskende 2-2‑deling, og den leverte flere dramatiske vendinger som vil bli husket lenge etter at sluttfløyta har blåst.

I første omgang så det ut til at den engelske vingbacken Crysencio Summerville fra West Ham United skulle bli helten for de nederlandske spissene. Summerville fikk ballen etter en fin kombinasjon på venstresiden, og med en presis avslutning satte han nettmaskene i bevegelse. Det var et viktig mål som pleide å sikre Nederland ledelsen i en tett gruppe F‑kamp. Men like etter ble scenen forvandlet av en uventet sekvens på den japanske kantlinjen.

Da Koki Ogawa på en corner klarte å stange ballen direkte mot målkeeper Tim van der Vaart, traff den den norske midtbanespilleren Daichi Kamada på veien inn i nettet. Det viste seg at ballen hadde truffet Kamada på en slik måte at den endte opp i mål, og dermed ble målet tildelt Japan. Dette ekstraordinære scenariet ga vertene et livsnødvendig poeng og satte kampen på ny likefot. I andre omgang fortsatte spenningen å bygge seg opp.

Virgil van Dijk viste sin klassiske styrke i lufta med en kraftfull heading som ga Nederland 1-0 første. Men Japan svarte raskt gjennom Keito Nakamura, som med en elegant innspilling og en skarp avslutning utlignet til 1-1. Stemningen på stadion nådde nye høyder da Summerville, som fremdeles var i toppform, satte inn et dristig løp fra midtbanen og leverte en strålende enkelmannsprestasjon.

Med et presist skudd fra utenfor boksen sendte han ballen i mål og ga Nederland midlertidig ledelse på 2-1. Denne enkelthendelsen fikk publikum til å juble, men den mest minneverdige øyeblikket kom like før pause, da den japanske treneren Hajime Moriyasu, som har ledet laget siden 2018, brøt sammen i tårer under nasjonalsangen.

Bildet av Moriyasu med tårene som trillet over ansiktet spredte seg raskt på sosiale medier, og ble et symbol på den dramatiske kampen og den emosjonelle belastningen som følger med verdensmesterskapet. Etter pausen fortsatte begge lag å kjempe for hvert eneste poeng. Japan presset på med raske kontringer, mens Nederland forsøkte å holde kontrollen i midtbanen gjennom den erfarne Arjen Robben.

Til slutt endte kampen med en 2-2‑utlikning, og begge lag gikk ut med et viktig poeng som kan bli avgjørende i gruppekampene. Kampen har blitt omtalt som en av de mest spektakulære i denne turneringen, både på grunn av de tekniske ferdighetene som ble vist, og den uforutsigbare dramatiseringen som ble skapt av ballen som traff Kamada og av trener Moriyasus følelsesutbrudd.

Forskjellen i poeng kan bety at både Nederland og Japan nå har en reell sjanse til å gå videre til sluttspillet, mens andre lag i gruppe F vil måtte jobbe hardt for å holde seg i konkurransen





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