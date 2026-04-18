Norge kjemper seg til seier i Slovenia – kontroversielt utligningsmål skaper debatt

Et omdiskutert utligningsmål fra Slovenia kunne ha endret kampbildet, men Norge kjempet seg tilbake og sikret en 3-2-seier i VM-kvalifiseringen. Signe Gaupset ble matchvinner med sitt mål, mens Ada Hegerberg og NRKs fotballeksperter reagerte sterkt på det første slovenske målet.

Norge sikret seg en nervepirrende 3-2-seier mot Slovenia i VM-kvalifiseringen, bare fem dager etter å ha knust samme motstander 5-0 hjemme på Åråsen. Kveldens kamp borte i Slovenia ble imidlertid langt fra enkel, og ble preget av et høyst tvilsomt utligningsmål fra hjemmelaget like før pause.

«Det blir en krigekamp. Det er en tøff kamp borte i Europa, men det er deilig at vi vinner», uttalte en lettet Signe Gaupset til NRK etter kampslutt. Gaupset var mannen som dundret inn seiersmålet for Norge, og med det sikret hun tre viktige poeng i jakten på VM-billett.

Underveis i kampen utløste det slovenske utligningsmålet sterke reaksjoner fra NRKs fotballeksperter. På et frispark noen meter inne på egen halvdel, sendte Slovenias Mateja Zver en høy ball inn i den norske boksen. Målvakt Cecilie Fiskerstrand feilberegnet situasjonen og forsøkte å avverge ballen før den gikk over målstreken, men måtte rygge bakover.

Dette skapte umiddelbart diskusjon rundt om ballen var over streken eller om det burde vært dømt et frispark tidligere. Norges kaptein Ada Hegerberg uttrykte frustrasjon da hun ble konfrontert med situasjonen. «Vet ikke helt hva jeg skal si. Synes det er en gjenganger, skal jeg være ærlig. Hun har ikke kontroll på kampen i det hele tatt», sa Hegerberg til NRK, og siktet trolig til dommeravgjørelsene generelt. Fotballekspert Kristoffer Løkberg rettet en kraftsalve mot linjedommeren, som ikke befant seg nede ved linjen da frisparket ble tatt.

«Kanskje den er over, det vet vi ikke, men vi blir ikke klokere av de bildene her til å være 100 prosent sikre», kommenterte Løkberg, og fikk støtte fra kollega Carl-Erik Torp.

Selv utligningsmålscorer Gaupset innrømmet at situasjonen var vanskelig å bedømme. «Det er utrolig vanskelig å se og si noe, jeg får det ikke med meg helt. Vanskelig for en linjedommer som står der og ser», uttalte hun.

Til tross for den kontroversielle utligningen, viste Norge stor mental styrke og evne til å kjempe seg tilbake. Etter at Zver hadde utlignet til 1-1 like før pause, sendte Atlético-spiller Synne Jensen Norge tilbake i ledelsen kvarteret ut i andre omgang.

Denne ledelsen ble imidlertid kortvarig da Slovenia nok en gang dukket opp og utlignet til 2-2, denne gangen ved kaptein Zver selv som satte ballen sikkert i mål. Men Norge lot seg ikke knekke.

Med et solid defensivt spill og en sterk laginnsats, klarte de å kjempe seg tilbake og sikre seieren. Det var nettopp Signe Gaupset som ble den store helten da hun, i sin kamp nummer 100 for nasjonen, satte inn sitt 55. landslagsmål og det tredje i kvalifiseringen.

Dette målet sikret Norge seieren og tre verdifulle poeng. Etter fire kamper i kvalifiseringen står Norge med seks poeng, tre poeng bak gruppeleder Tyskland, som møter Østerrike senere lørdag. Med to kamper igjen, hvorav en er mot gruppevinner Tyskland fredag 5. juni, og den andre mot Østerrike tirsdag 9. juni, er det fortsatt alt å spille om for det norske landslaget





