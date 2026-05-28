Norge klare for historisk kvartfinale i VM

Norge har overrasket i ishockey-VM og møter Latvia i kvartfinalen. Alexander Bonsaksen hyller lagmoralen og tror på videre suksess.

Norge har overrasket hele hockeyverdenen i årets VM. Med en sensasjonell andreplass i gruppespillet har Petter Thoresens menn sikret seg en plass i kvartfinalen for første gang siden 2012.

Torsdag kveld møter de Latvia, og for første gang på lenge går Norge inn i en kvartfinale som småfavoritter. Det er en historisk posisjon for et lag som lenge har vært underdogs. Alexander Bonsaksen, tidligere landslagsprofil, gleder seg enormt: 'Det er første gang vi går inn i en kvartfinale og kanskje er småfavoritter til og med. Det har vært et historisk VM så langt, og jeg ser ikke noen grunn til at reisen skal være over nå.

' Han peker på den unike lagfølelsen og entusiasmen som preger landslaget. 'Den følelsen mange ikke opplever veldig mange ganger i løpet av en karriere,' sier han. Bonsaksen viser til et intervju med sportssjef Patrick Thoresen, som understreket viktigheten av å finne tilbake til storhetstiden der alle virkelig ønsket å spille for Norge. Det har de fått til, og i tillegg har unge talenter som Michael Brandsegg-Nygård kommet inn med ekstremt gode ferdigheter, perfekt guidet av eldre spillere og trenerteamet.

Det uventede storspillet har sendt sjokkbølger gjennom Norden. Bonsaksen merker trykket på telefonen fra gamle kjente i ishockeylandet Finland.

'Det tikker inn meldinger fra masse folk i Finland, både trenere og staff jeg har jobbet med tidligere. Og det som er jævlig kult er at alle elsker det de ser fra Norge nå,' avslører han. Han spilte selv i Tappara og KooKoo i Finland og forteller om finsk beundring for den norske lagmoralen.

'De sier til meg it s so fucking nice to see everybody play for the team and the country. Det er jo det alle stormakter også ønsker, fordi de vet at hvis de får til det, så er det jo veldig stor sjanse for at de vinner gull,' forklarer han. Bonsaksen tror ikke finnene nødvendigvis er sjokkerte, ettersom de alltid har vært imponert over arbeidsviljen og krigsinnsatsen til Norge.

I Sverige har mediene for lengst begynt å sperre opp øynene, hylle Norge og fortvile over egen nasjons sjanser. Da Nettavisen spurte Aftonbladets hockey-reporter Hans Abrahamsson om Norges sjanser, trodde svensken at Norge kunne nå lenger enn Sverige.

'Når svenske toppmedier sier at sky s the limit for Norge og samtidig er kritiske til Sverige, som er en stormakt i hockeyverdenen, det sier alt om prestasjonene de norske gutta har levert,' sier Bonsaksen. Han legger til at dette ikke er tilfeldig: Laget startet VM med å være best i første kampen, tapte 1-2 og fortjente mer. Så tok de poeng mot Canada, vant oppskriftsmessig mot de de skulle slå, og kampen mot Tsjekkia var helt ellevill.

Selv om løperekka har fått en alvorlig smell etter at Thomas Olsen ble skadet, har Bonsaksen ståltro på suksess torsdag kveld.

'Det er sånn som skjer i et mesterskap, og de er forberedt på skader. Alle som ikke spiller er klare til å steppe inn. Og med den go en som er nå, er jeg sikker på at de som har vært utenfor laget har like stor lagfølelse. De er klare og kommer til å gå ut i 100 de også,' sier han.

Bonsaksen innrømmer med et flir at han allerede har håvet inn gode penger på Norges suksess på oddsen, blant annet etter at supertalentet Michael Brandsegg-Nygård leverte scoring på bestilling. Torsdagens kamp har også fått noen innsatser. Men han vil ikke snakke om potensiell finale enda, selv om han har god tro på kvartfinalen mot Latvia.

'Men det varmer at det endelig er litt VM-feber igjen nå. Når dere nå ringer meg, og jeg har snakka med flere, det er gøy. Og det er gøy for gutta, ikke minst, som får litt anerkjennelse for at de faktisk gjør det bra,' tillegger den tidligere hockeyprofilen. Kvartfinalen mot Latvia spilles klokken 20.20 torsdag kveld.

Stemningen er elektrisk, og hele nasjonen håper på en fortsettelse av den historiske reisen. Norsk ishockey har vist at de kan utfordre de beste, og med en samlet tropp og dedikert trenerteam er mulighetene store





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge Ishockey VM Kvartfinale Latvia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge må melde seg inn i EU for å styrke samholdet i EuropaInnleggsforfatteren mener at Norge må melde seg inn i EU for å styrke samholdet i Europa, særlig i en tid hvor USA forlater oss som nærmeste allierte og Russland truer.

Read more »

Canada snudde kampen mot Tsjekkia, etter å ha trøblet. Norge ble nummer to i gruppen.Canada snudde kampen mot Tsjekkia, etter å ha trøblet. 3-2-seieren deres, gjør at Norge ble nummer to i gruppen. JUBLET: Canadas hockeyherrer slipper jublen løs, etter at Macklin Celebrini har utlignet. Her med Sidney Crosby og Dylan Cozens Foto: David W Cerny / Reuters / NTBI siste sekund av tredje periode utlignet Patrick Russell for danskene, og kampen gikk til spilleforlengelse. Der gjorde Michael Brandsegg-Nygard kort prosess da han scoret seiersmålet for Norge etter bare tretten sekunder, og sikret to poeng til Norge.SEIERSMÅLET: Brandsegg-Nygård var effektiv i spilleforlengelsen. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN – Det er selvfølgelig surt. Vi gjør ikke noe spesiell god kamp i dag. Vi faller ut av det vi har vært gode på tidligere i mesterskapet, sier Petter Thoresen til TV 2 etter kampen. Ettersom kampen gikk til spilleforlengelse, tar Norge to poeng istedenfor tre. Det gir Tsjekkia mulighet til å gå forbi Norge og ta andreplassen i gruppa. Hvis Norge ender på tredjeplass, så kan de møte tungvekterne Sveits eller Finland. Tsjekkia møter Canada tirsdag kl. 20.20. 18-åring herjet Norge begynte best da Tinus Koblar viste seg fram. Da det gjensto åtte minutter av første periode fikset 18-åringen 1-0 til Norge. UNGGUTT: Tinus Koblar er bare 18 år, men storspiller i VM. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅNDen norske flyten fortsatte da Koblar økte ledelsen til 3-1. Det er 18-åringens andre mål i kampen, og hans femte i mesterskapet. Helt i starten av tredje periode smalt Phillip Schultz inn i Christian Kåsastul. Etter at dommeren vurderte situasjonen på video fikk Schultz en utvisning på fem minutter. Det så lenge ut til at Norge skulle sikre inn seieren, men Patrick Russell utlignet for danskene i siste sekund. Brandsegg-Nygård var effektiv i spilleforlengelsen, og fikset norsk seier etter bare tretten sekunder.

Read more »

Norsk ishockey bryter gjennom med kvartfinale mot Latvia etter historisk gruppeoplevelseDet norske landslaget har imponert med sterke resultater, en overraskende seier over Sverige og en sjanse til å nå semifinalen i VM. Eksperter fra både Sverige og Sverige berømmer lagets utvikling og peker på en ny gullgenerasjon som kan bane vei for framtidige medaljer.

Read more »

Solbakken bekrefter: Haaland spiller ikke mot SverigeNorge må klare seg uten Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard mot Sverige på mandag.

Read more »