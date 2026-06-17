Norge knuste Irak i VM-åpningen - Haaland senket motstanderen med to mål

Norge vant 4-1 over Irak i sin første VM-kamp på 26 år. Erling Braut Haaland scoret to mål og ledet laget til en viktig seier, til tross for defensive problemer.

Norge innledet VM-sluttspillet med en 4-1-seier over Irak på en regntung stadion sør for Boston. Erling Braut Haaland ble kampens store spiller med to mål, og han tok dermed et stort steg mot å bli Norge s mestscorende spiller i VM-historien.

Hans første mål kom etter 29 minutter, da han klinisk avsluttet et angrep bygget opp på høyresiden. Alexander Sørloth, Sander Berge, Antonio Nusa og David Møller Wolfe kombinerte vakkert før Haaland skled frem og hamret ballen i nettaket. Det var Haalands 50. landslagsmål under Ståle Solbakken, og han startet umiddelbart på de neste 50. Men Irak slo tilbake før pause.

En uoppmerksom Martin Ødegaard ga Amir Alammari tid til å slå et presist innlegg, som Aymen Hussein headet i mål foran en svak norsk markering. Gleden varte imidlertid bare i fire minutter. En katastrofal misforståelse mellom Irak-stopper Zaid Tahseen og keeper Jalal Hassan førte til at Haaland scoret sitt andre. Tahseen forsøkte å spille ballen til keeperen, men Haaland kom i full fart, fikk en touch og blokkerte klareringen i mål.

Dermed ledet Norge 2-1 til pause, til tross for at Irak hadde flere store sjanser. Ibrahim Bayesh skjøt i kneet til Wolfe, Ali Alhamadi ble spilt alene gjennom men skjøt utenfor, og Akam Hashim sendte en volley over tverrliggeren. I andre omgang slet Norge med å kontrollere kampen. Banemannskapet måtte fikse et sprukket vanningsrør bak Norges mål, men defensivt forbedret Norge seg gradvis.

Etter en drøy time byttet Solbakken fire spillere, og to av dem kombinerte til 3-1-målet. Kristian Thorstvedt skaffet en corner, og Leo Skiri Østigård headet inn Martin Ødegaards presise hjørnespark. Irak ga ikke opp, men på overtid scoret de selvmål da Thorstvedt presset forsvarerne. Dermed endte det 4-1 til Norge, som topper gruppe I foran Frankrike.

Til tross for seieren var det flere svakheter i det norske spillet. Presset fra Irak avslørte uventet mange hull i forsvaret, og Norge var avhengig av enkeltprestasjoner for å avgjøre kampen. Spesielt i slutten av første omgang virket laget ukomfortabelt og hadde problemer med å få pasningsspillet til å fungere. Med tre poeng har Norge tatt et viktig steg mot cupspillet, men historien viser at en åpningsseier ikke er noen garanti for suksess.

I 1994 og 2000 vant Norge første kamp, men røk ut i gruppespillet. Den eneste gangen Norge gikk videre fra et gruppespill var i 1998, da de tapte de to første kampene og slo Brasil i den tredje. Denne gangen må Norge forbedre seg defensivt og unngå å bli presset ut av balanse. Haalands målform er et lyspunkt, men laget som helhet må levere bedre for å kunne konkurrere med de beste.

Ståle Solbakken var fornøyd med tre poeng, men understreket at laget må opp flere hakk. Neste kamp blir avgjørende for veien videre i mesterskapet





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