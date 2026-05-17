Norge knuste Slovenia med hattrick-fest

Etter en tung start i turneringen kom det norske landslaget sterkt tilbake. Med en dominant seier over Slovenia og et imponerende hattrick av Berglund, har Norge nå funnet flyten før oppgjøret mot Italia.

Det norske ishockeylandslaget har vist en bemerkelsesverdig evne til å reise seg etter motgang i denne turneringen. Etter et knepent og kanskje litt skuffende tap i åpningskampen mot Slovakia, gikk Norge inn i oppgjøret mot Slovenia med en intens hunger og en tydelig plan om å ta fullstendig kontroll over kampen fra første sekund.

På den andre siden sto et slovensk lag som kom fra en utrolig bragd, etter å ha slått et av verdens absolutt beste lag, Tsjekkia, lørdag kveld. Dette skapte en interessant dynamikk i kampen, der Norge måtte bevise sin styrke og stabilitet, mens Slovenia måtte håndtere presset og forventningene etter sin egen uventede suksess. Det viste seg raskt at det var Norge som hadde det mentale og fysiske overtaket i denne duellen.

Fra startskuddet gikk det norske laget frem med en aggressivitet som slo hull i det slovenske forsvaret. Presspillet var intenst, og gjenvinninger høyt i sonen ble en rød tråd gjennom hele den første perioden. Det tok ikke lang tid før dette harde arbeidet ga uttelling på resultattavlen. Allerede etter 7.33 var Norge i ledelsen.

Det var Sander Hurrød som stod for det første målet med et kraftig skudd fra blålinjen. Skuddet endret retning via en motspiller, noe som gjorde det svært vanskelig for keeper å lese puckens bane. Samtidig bidro to norske spillere til å skjerme sikten for den slovenske målvakten, noe som illustrerer den gode posisjoneringen og det kollektive presset Norge utøvde i denne tidlige fasen av kampen. Da andreperioden startet, var det tydelig at Norge ikke var fornøyde med kun ett mål.

De fortsatte å dominere banespillet og skapte stadig nye sjanser gjennom raske kombinasjoner og hardt arbeid i hjørnene. I denne perioden var det spesielt én spiller som utmerket seg over alle andre: Berglund. Han viste en ekstremt god dagsform og en utrolig evne til å være på rett sted til rett tid. Ledelsen ble doblet etter 25.27 minutter, og her var det et fantastisk samspill som førte til scoringen.

Unggutten Tinus Luc Koblar viste stor rutine og teknisk overlegenhet da han serverte en elegant backhandpasning som fant Berglund i en perfekt posisjon. Berglund utnyttet sjansen umiddelbart med et presist direkteskudd som satte pucken i mål. Kort tid etter, ved 29.51, økte Norge ledelsen til 3-0. Målet kom etter en situasjon preget av kaos og vedvarende press.

Kristian Østby sendte en klarering via vantet som uventet sendte Berglund alene mot keeper. Selv om den slovenske målvakten i utgangspunktet klarte å redde selve skuddet, førte en uheldig blokkeringsbevegelse til at pucken ble skjøvet inn i eget mål. Dette var et direkte resultat av det konstante presset Norge holdt oppe, hvor selv slovenske feil ble straffet kontant. Berglund var imidlertid ikke ferdig med sin herjing i den slovenske forsvarssonen.

Hattricket ble fullført etter 36.32. Det hele startet med at Håvard Salsten tok pucken i et voldsomt tempo langs vantet, brøt gjennom forsvarslinjen og avsluttet skarpt mot mål. Keeperen klarte å stoppe skuddet, men returen havnet rett i fanget på Berglund, som med enkelhet scoret sitt tredje mål i kampen.

I et intervju med Viaplay i den siste pausen var Berglund beskjedent og uttalte at det føltes godt, men at han var mest fornøyd med det første målet, mens de to siste i stor grad skyldtes flaks. Denne ydmykheten står i sterk kontrast til den dominerende prestasjonen han leverte på isen. Siste periode ble preget av fullstendig kontroll fra norsk side. Det ble ingen flere mål i kampen, men resultatet reflekterte i stor grad det faktiske spillbildet.

Norge hadde kontroll på tempoet, vant de fleste duellene og forhindret Slovenia i å bygge opp noen farlige angrep. Seieren kunne utvilsomt vært større på resultattavlen, men det viktigste var den overbevisende måten Norge vant på. Dette gir laget en enorm selvtillitsboost og en følelse av flyt som er helt avgjørende i en turnering med et så tett program. Med denne seieren i ryggen kan Norge nå rette blikket fremover mot neste utfordring.

Tirsdag står det avgjørende oppgjøret mot Italia, og etter den solide prestasjonen mot Slovenia er forventningene høye. Det norske landslaget har vist at de kan spille effektivt, aggressivt og målrike når brikkene faller på plass. Spørsmålet nå er om de kan opprettholde denne formen og fortsette den positive trenden gjennom resten av gruppespillet. For fansen og det norske ishockeymiljøet er dette en seier som gir stor tro på at laget kan nå langt i turneringen





