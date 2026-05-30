Norge møter Sveits i hockey-VM: Et duell om overlevelse i en storm av røff stil

Norsk hockey står overfor en tøff utfordring i kvartfinalen mot Sveits. Ettersom Sveits' NHL-stjerner tar til voldelige taklinger, spør Norge om de har ressursene til å møte en av verdens beste lag med en like hard stil uten å bli overmannet. Med en seismisk atmosfære på hallen og en historie av brutale dueller, er dette mer enn en kamp - det er en prøve på magnesium og mot.

Ingen er så nøytrale som Sveits i verdenspolitikken, men i hockey-VM har de blåst til krig i Matterhornet. - Sveits er et fryktelig godt lag, som spiller med masse tempo.

Det kommer til å gå fort der ute. De har spilt tøft i nærkampspillet. Vi har spillere som kan stå opp og demme den røffe stilen, men vi må opp noen knepp fra kvartfinalen, sier sportssjef Patrick Thoresen til TV 2. Den røffe spillestilen fikk Sverige for alvor smake på i kvartfinalen.

Dean Kukan fikk matchstraff tidlig i oppgjøret. Sistnevnte forlot arenaen i en rullestol etter en voldsom takling av Sveits' NHL-stjerne Timo Meier. Taklingen fikk en hel hockeynasjon til å rase - både på grunn av brutaliteten, og at Meier unngikk matchstraff. - Det er livsfarlig.

Men ser klart og tydelig på reprisen at han dytter ut kneet. Uavhengig av hvem som gjør det, så det ikke noe man vil se i en hockeykamp, sier den svenske målvakten Magnus Hellberg til Utsagnet fikk støtte i Viaplay-studioet, som mente at spillestilen var så langt fra elegance til Rolex og Omega det var mulig å komme: - Det er livsfarlig. Man kan jo være borte i seks måneder etter en sånn takling, sa Viaplay-ekspert Peter Forsberg.

- Det er sinnssykt stygt av Meier. Det er farlig, og kjempedårlig av dommeren. Fredag fikk Meier straff av det Internasjonale hockeyforbundet - så Norge slipper å tenke på ham. Men, de norske spillerne er klar over hva som venter dem.

Storhamars Andreas Martinsen har neppe viket en centimeter i en duell gjennom karrieren, og kan irritere på seg en buddhistmunk på ferie om han virkelig vil: - Vi møter kanskje det beste og mest sultne laget i hele VM. De har toppet laget, og har med alle superstjernene sine. De har misset mulighetene til gull fire ganger de siste ti åra, og de får ikke noe bedre mulighet enn dette. Vi har gode muligheter, sier han til TV 2.

- Det er 10.000 gærne sveitsere som roper og skriker, da blir det nok godt og varmt inne her, sier han og smiler lurt. Trener Petter Thoresen mener at Norge har en fair mulighet, hvis de greier å holde seg til planen: - Det er kanskje det beste laget i VM så langt. Vi møter et lag med mye ferdigheter, stor fart og som er gode nesten på alt. Vi må henge med i stroppen.

Samtidig har vi vært gode til å ødelegge for andre før i VM, og har en målsetting om at publikum blir rolige, vi holder nullen og spiller litt god defensiv hockey og kommer på noen kontringer, sier trener Petter Thoresen til TV 2.





