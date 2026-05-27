Norge mangler strategi for å øke produksjonen av fjernvarme, sier Norsk Fjernvarme. De to rapportene om potensialet for fjernvarme i den norske energimiksen har blitt lagt ut på høring.

Men i Norsk Fjernvarme er de redde for at rapportene vil havne i skuffen. - Regjeringen har selv bestilt disse rapportene, og det er jeg glad for. Jeg tar det for gitt at det ikke var for å legge dem i en skuff, sier daglig leder Oda Therese Gipling i Norsk Fjernvarme og Overskuddsenergi til NTB. I Norge brukes det årlig om lag 50 TWh til oppvarming.

Men med de rette virkemidlene kan den norske produksjonen av fjernvarme økes vesentlig og bidra til å avlaste og redusere strømforbruket, spesielt i situasjoner med ekstreme priser og behov for kraftimport, ifølge Norsk Fjernvarme. Det kan også spare naturinngrep og spille en viktig rolle i en beredskapssituasjon ved å sikre noe forsyning av varme selv om strømmen skulle bli borte. - I fire av seks analyserte områder er videre utbygging av fjernvarme klart samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Likevel har fjernvarmesatsingen blitt glemt de siste årene, sier Gipling. Hun sier Norge ennå ikke har en kraftkrise, men en prioriteringskrise, og at det er på tide å prioritere løsningene som allerede finnes. Fjernvarme lages ved å bruke spillvarme fra kloakk, industri, forbrenning av søppel eller fra andre steder hvor varmen ellers ville ha gått tapt.

Fra LO og NHO i 2021 ble det anslått at Norge har et potensial til å øke dette med mellom 2 og 4 TWh fram mot 2030. De aller fleste byer i Norge har et fjernvarmeanlegg, men det er betydelig ledig kapasitet til å hente spillvarme som igjen kan omsettes til å varme boliger og varmtvann som ellers ville blitt temperert med strøm.

De siste årenes tiltak for å dempe prisene på elektrisitet, som strømstøtte og norgespris, har gjort det vanskelig å gjøre fjernvarmevirksomheten lønnsom. - I en tid hvor vi trenger mer kraft, har politikerne prestert å bygge ned lønnsomheten hos den energibæreren som tar ned kraftbruken og styrker nettkapasiteten, sier Gipling. - Fra 2021 har lønnsomheten for bransjen gått markant ned. Det har vi prøvd å formidle til både storting og regjering i flere år.

Likevel har politikerne fortsatt å vanskjøtte en del av energisystemet, som vi ikke klarer oss uten, skriver Norsk Fjernvarme. Også rapporten regjeringen har bestilt slår fast at fjernvarme kan gi gevinst for både forbrukere, selskapene selv og bidra til lavere systemkostnader i kraftsystemet. Den er nå sendt på høring med svarfrist til 12. juni





Fjernvarme Norge Energi Miljø Strategi

