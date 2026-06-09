Norge-midtstopper kjemper om startplass, mens samboeren er gravid

Leo Skiri Østigård, Norge-midtstopper, forteller Nettavisen at han håper sønnen sin, når han blir voksen nok, aksepterer at han var der. Han er i Greensboro i North-Carolina, mens hans gravide kone er hjemme i Norge. De skal bli foreldre for første gang. Samboeren til Østigård er gravid, og landslagssjef Ståle Solbakken ble spurt om hva slags avtaler han har gjort med Østigård hvis samboeren føder under VM.

Norge -midtstopper Leo Skiri Østigård forteller Nettavisen at han håper sønnen sin, når han blir voksen nok, aksepterer at han var der. Han er i Greensboro i North-Carolina , mens hans gravide kone er hjemme i Norge .

De skal bli foreldre for første gang. Samboeren til Østigård er gravid, og landslagssjef Ståle Solbakken ble spurt om hva slags avtaler han har gjort med Østigård hvis samboeren føder under VM. Leo Skiri Østigård kjemper om startplass i Norges midtforsvar, og har en god sesong bak seg i Genoa. Samboeren til Østigård er gravid, og landslagssjef Ståle Solbakken ble spurt om hva slags avtaler han har gjort med Østigård hvis samboeren føder under VM





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