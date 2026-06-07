Norge mister treningskamp mot Skottland før VM

Det norske fotballandslaget fikk en uventet endring i VM-oppkjøringen da Skottland måtte trekke seg fra en planlagt treningskamp på grunn av skader. Spillerne må nå nøye seg med trening i Greensboro.

Det norske herrelandslaget i fotball har fått en uventet endring i oppkjøringen til VM i Qatar. Opprinnelig var det planlagt en lukket treningskamp mot Skottland mandag etter søndagens kamp mot Marokko i New York.

Men søndag morgen kom meldingen om at Skottland måtte trekke seg på grunn av skader. Det bekrefter medieansvarlig Morten Skjønsberg i en e-post til norsk presse i USA. Han skriver at laget i stedet vil trene i Greensboro mandag. Dermed mister Norge en viktig mulighet til å gi spillerne ekstra spilletid før VM.

Fotballekspert Jesper Mathisen i TV 2 er tydelig på at dette er en nedtur, spesielt for reservene som kunne fått vist seg fram. Ståle Solbakken har understreket at det er avgjørende å få så mange minutter som mulig i beina før mesterskapet. Nå går denne planen i grus. Samtidig påpeker Mathisen at det ikke er noen krise, men en klar svakhet i oppkjøringen.

For dem som kjemper om en plass i startelleveren, hadde denne kampen vært gull verdt. Å gå rett fra trening i Greensboro til en VM-kamp er en stor forskjell, sier han. Skottland slo Bolivia 4-0 i New York lørdag, samme stadion hvor Norge møter Marokko søndag. Det skotske laget hadde flere skadede spillere etter den kampen, noe som førte til avlysningen.

Norge må nå tilpasse seg og finne alternative måter å holde spillerne i form. Laget har trent i Greensboro siden ankomst USA, og planen var å reise til Charlotte for treningskampen. Nå blir det kun trening i Greensboro før avreise til Qatar. Flere spillere vil nok føle seg skuffet, men samtidig gir det Solbakken mulighet til å fokusere på taktiske økter med hele troppen.

Dette er ikke første gang Norges oppkjøring blir påvirket av uforutsette hendelser. Tidligere har koronapandemien og skader skapt utfordringer. Likevel er troppen optimistisk og jobber videre med det de har. Mathisen understreker at det viktigste er at nøkkelspillerne holder seg friske og får nok belastning.

Den manglende kampen er en demper, men ikke katastrofal. Norge møter Marokko søndag, en kamp som gir viktig erfaring mot et afrikansk lag. Etter det venter VM med kamper mot Qatar, Chile og Kroatia. Forhåpentligvis er laget klart til tross for smellen





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