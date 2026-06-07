Ståle Solbakken mente at Skottland burde ha ringt ham selv og forklart situasjonen. Han mente også at det var skuffende at Skottland ikke kunne finne en ny motstander.

Norge mistet treningskampen mot Skottland på grunn av skader. Det var uprofesjonelt, sier Ståle Solbakken . Han mente at Skottland burde ha ringt ham selv og forklart situasjonen.

NFF opplyste natt til søndag at treningskampen var avlyst. Solbakken fortalte på pressekonferansen etter kampen mot Marokko at det var skuffende at Skottland ikke kunne finne en ny motstander. Han mente at spillerne som ikke fikk spilletid mot Marokko lider litt under det. Alexander Sørloth og Patrick Berg mente også at det var uprofesjonelt at kampen ikke ble noe av. Skottland vant lørdag kveld 4-0 over Bolivia i en treningskamp





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge Skottland Treningskamp Skader Ståle Solbakken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norges EM-testkamp mot Marokko: Ødegaard klar for comebackNorges landslagssjef Ståle Solbakken sier at kampen mot Marokko skal spilles som en VM-kamp, med alle regler og rutiner på plass. Det blir trolig den første startingen for kaptein Martin Ødegaard siden september. Solbakken vil ikke gjøre like mange bytter som mot Sverige. Norge spiller også en uoffisiell treningskamp mot Skottland etter Marokko-kampen.

Read more »

Norge mister treningskamp mot Skottland før VMDet norske fotballandslaget fikk en uventet endring i VM-oppkjøringen da Skottland måtte trekke seg fra en planlagt treningskamp på grunn av skader. Spillerne må nå nøye seg med trening i Greensboro.

Read more »

Ståle Solbakken innrømmer at det koker litt i topplokket før VMLandslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at det koker litt i topplokket før VM i fotball. Han og landslaget står i en ekstraordinær og uvant posisjon etter å ha kvalifisert seg til VM.

Read more »

Skottland trekker seg fra treningskamp mot NorgeSkottland har meldt avbud til treningskampen mot Norge på grunn av skader i troppen, men landslagssjefen Lars Solbakken mener det er uprofesjonelt.

Read more »