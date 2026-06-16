Norge mot Irak: Politi og helsevesen i beredskap for midnattskamp

Natt til onsdag spiller Norge mot Irak i VM. Politiet i Oslo ber folk planlegge hjemreisen, og helsevesenet forbereder seg på en travel natt med utvidet skjenketid.

Natt til onsdag er det duket for en av de mest etterlengtede kampene i norsk fotballhistorie: Norge mot Irak i VM. Mens Ståle Solbakkens menn gjør sine siste forberedelser på amerikansk jord, rigger nordmenn over hele landet seg til foran TV-skjermene.

Klokken 00:00 er det ventet at store deler av nasjonen vil følge den historiske begivenheten. I Oslo har politiet allerede begynt å forberede seg på den store folkemengden som vil samle seg i bybildet for å se kampen, og de kommer med en klar oppfordring til supporterne. Politiet i Oslo forventer at mange vil se kampen på puber, barer og offentlige steder. De oppfordrer folk til å planlegge hjemreisen nøye, spesielt siden kampen spilles midt på natten.

Martin Strand, leder av enhet sentrum i Oslo politidistrikt, sier til Nettavisen at de har lang erfaring med store arrangementer og folkeansamlinger, og at de vil ha fokus på å sikre en trygg gjennomføring. Politiet vil være synlig til stede i byen, med beredskap for rask respons ved uforutsette hendelser. Strand legger til at politifolk i tjeneste også har lov til å følge med på kampen på telefon, så lenge det ikke går ut over tjenesten.

Også helsevesenet forbereder seg på en travel natt. Skadelegevakten på Aker forventer en unntakstilstand, spesielt med utvidet skjenketid som kan øke tilstrømningen av pasienter. Avdelingsleder Knut Melhuus sier at de regner med en stor utfordring, men at en fotballfest lenge har vært etterlengtet. Ambulanseavdelingen i hovedstaden har ikke gjort spesifikke tiltak kun for VM, men de vurderer kontinuerlig kapasitetsbehovet.

Ambulansesjef Ola Borstad bekrefter at den utvidede skjenketiden kan gi en økning i oppdragsmengde, og at de vil allokere ekstra ressurser ved behov. Kampen mellom Norge og Irak har avspark klokken 00:00 natt til onsdag og sendes direkte på TV 2. Det er ventet at tusenvis av nordmenn vil følge kampen både hjemme og på offentlige steder, og myndighetene gjør sitt beste for at arrangementet skal forløpe trygt og kontrollert





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