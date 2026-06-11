Norge mot Irak: Thorsby med myggstikk, Solbakken om 'issues' og skadefri tropp

Midtbanespiller Morten Thorsby stilte med et stort sår på det venstre beinet da han møtte mediene på VM-campen i Greensboro. Thorsby fikk et myggstikk som han klødde opp, men landslagstrener Ståle Solbakken er perpleks over myggstikket. Thorsby trente som vanlig med laget på University of North Carolina i kveld.

Norge teller ned til VM-åpningen mot Irak natt til onsdag. I ettermiddag møtte flere spillere mediene på VM-campen i Greensboro. Midtbanespiller Morten Thorsby stilte med et stort sår på det venstre beinet.

Overfor Dagbladet avslører han at han fikk et myggstikk som han klødde opp. Thorsby var ute og spilte golf på fridagen, da han fikk et myggstikk. Han har klødd det opp og må vaske det på medisinrommet. Det var for to dager siden at landslaget fikk fri fra både møter og trening i USA.

Landslagstrener Ståle Solbakken stilte på en pressekonferanse og kunne fortelle om en skadefri tropp, men at det er noen 'issues' der. Dagbladet spør om myggstikket er et av dem, men landslagstreneren er perpleks. Thorsby trente som vanlig med laget på University of North Carolina i kveld





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