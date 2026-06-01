Norge mot Sverige: Landslagsspillerne er klare for den spesielle nabodueligen

Før den elektriske fotballkampen mellom Norge og Sverige deltar norske og svenske spillere i en spesiell derbyduell. Les om intensiteten, forberedelsene og hva trenerne sier om møtet.

Petter Northug s videohilsen gir landslagsgutta tenning før kveldens nabooppgjør mot Sverige. - Når kongen taler, som har slått Sverige så mange ganger, må man bare følge opp, sier Leo Skiri Østigård .

- Det er klart at man blir tent av det. Det er ikke mer som skal til. Vi vil jo ut her og vise hvem som er best. Norge mot Sverige vil alltid bli ekstra krig.

Vi har vokst opp med Petter, som har vist oss hvordan det skal gjøres, sier Østigård. - Husfreden bevares selv om dere tar svenskene? - Ja, ja. Jeg har sagt det til henne før, og hun vet det godt at jeg har veldig lyst til å slå Sverige.

Det er alltid deilig. Sånn er det. Jeg er fra Norge, og da er Sverige en av de største rivalene. - Det er veldig viktig.

Man er ikke så glad i Sverige. Så har jeg en lagkompis som spiller der også, sier Derby-stopperen. - Det er klart at vi ønsker å nå lengre i VM enn Norge. Samtidig er denne matchen litt spesiell.

Den kommer før et VM. Man vil være fit for fight og i bra form før VM, samtidig som man ikke vil bli skadet, sier Isak Hien til TV 4. KLAR FOR NABODUELL: Isak Hien ser frem til å duellere med Jørgen Strand Larsen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2- Han er en kjempegod angriper.

Som fotballspiller vil man alltid møte de beste, så det er synd at han ikke skal spille. Men Jørgen Strand Larsen er også en klasseangriper. Det skal bli gøy å duellere med ham, sier Hien til TV 2. Svenskenes trener Graham Potter erkjenner at Norge akkurat nå ligger et lite hakk foran Sverige.

- Ser man på det nå må man si at Norge er foran. Ser man på kvalifiseringen og hvordan Norge gjennomførte og spilte den … vi må ta steg for å komme dit, sier Potter. IMPONERT: Sveriges landslagssjef Graham Potter roser jobben Ståle Solbakken har gjort. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2 - Vi er i begynnelsen av reisen vår sammen.

Vi hadde en utrolig playoff-opplevelse, men man kommer ikke unna Norges resultater. Veldig imponerende. Åtte seirer snakker for seg selv. Vi må være ydmyke og respektfulde, fortsetter treneren.

- Det skulle bare mangle. Norge er et virkelig godt lag som kan angripe på flere måter. Dere kan spille direkte, dere kan bygge opp bakfra, det er god bredde i spillet og fleksibilitet på kantene. I tillegg til mye kreativitet på den siste tredjedelen.

Dere har alt man trenger i et lag, roser han. TRYLLET MED SVENSKENE: Lite tydet på at Sverige skulle klare å ta seg til VM. Med Graham Potter snudde alt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2Potter har gode minner fra Norge.

Som Östersund-trener var han flere ganger på besøk i nabolandet. - Vi dro ofte over grensen og spilte treningskamper i Trondheim og området rundt. Det satte jeg alltid pris på. Det er et flott land som jeg har gode minner fra, sier han.

Potter kan glede seg over at Alexander Isak er tilgjengelig til kampen mot Norge og den påfølgende treningskampen mot Hellas i Stockholm. - Jeg kommer sannsynligvis til å spille begge matchene. Så får vi se hvor mye det blir, sier Isak til TV 4





