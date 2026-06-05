Debattinnlegget beskriver hvordan Norge og Johannes Johannesen har vunnet VM-bronse i ishockey, og hvordan dette er et historisk øyeblikk for norsk ishockey. Det handler om tro, selvtillit og betydningen av idretten.

Norge , og Johannes Johannesen har vunnet VM-bronse i ishockey. Det er fortsatt en setning som er vanskelig å ta inn over seg. Johannes Johannesen er fra Stavanger og har spilt flere sesonger i Oilers .

I dag spiller han i finske Pelicans. Han har også spilt i svensk og tysk ishockey. Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetskontrollert av Aftenbladets debattavdeling.

Meninger og analyser er skribentens egne. Ikke fordi Johannes ikke fortjener det, tvert imot. Men fordi denne medaljen representerer noe som omtrent har vært utenkelig for norsk ishockey. Denne VM-bronsen er så mye større enn bare et trofé og en medalje.

For norsk ishockey handler det om tro og om selvtillit. Det handler om hva som skjer når en liten idrettsnasjon plutselig får et bevis på at vi faktisk kan konkurrere med verdens beste. I mange år har norsk ishockey vært preget av en mental grense. Vi har kjempet for å etablere oss blant de beste nasjonene.

Målet har ofte vært å overleve på dette nivået, ikke nødvendigvis å utfordre de største. VM-bronsen flytter denne grensen. Den forteller unge spillere at verdenseliten ikke er forbeholdt andre land. Den forteller trenere, ledere og frivillige at arbeidet de legger ned hver eneste dag faktisk kan føre til resultater på aller høyeste nivå.

Den forteller politikere og beslutningstakere at ishockey er en idrett med potensial, vekstkraft og betydning langt utover det som skjer inne på isen. For meg som daglig leder i Stavanger Hockey er det spesielt én ting som gjør denne prestasjonen ekstra viktig. Johannes er en av våre egne. Han lærte å gå på skøyter her i Stavanger.

Han gikk gradene gjennom klubbmiljøet. Han trente på de samme flatene som dagens barn og unge trener på. Han drømte de samme drømmene som hundrevis av unge spillere i regionen gjør akkurat nå. For når våre unge hockeyspillere på tirsdag 16. juni får møte Johannes med VM-medalje rundt halsen, ser de ikke bare en landslagsspiller.

De ser en gutt som startet akkurat der de selv står i dag. Det er slik idrett skaper framtidstro og selvtillit. En selvtillit norsk hockey ikke har hatt før. Johannes er forbildet som gjør drømmen til realisme.

Som viser at veien faktisk finnes. Derfor håper jeg vi klarer å bruke dette øyeblikket til noe mer enn å feire en historisk medalje. Jeg håper vi bruker det som inspirasjon til å utvikle idretten videre. Til å skape flere aktivitetsflater.

Til å bygge flere anlegg. Til å gi flere barn muligheten til å prøve ishockey. Til å sikre at enda flere får oppleve fellesskapet, mestringen og gleden som idretten skaper. For sannheten er at Norge ikke blir en sterkere hockeynasjon på grunn av én medalje alene.

Vi blir sterkere dersom denne medaljen får oss til å tro litt mer, satse litt mer og bygge litt mer. Johannes Johannesen og resten av landslaget har gitt norsk ishockey et historisk øyeblikk. Nå er det opp til oss andre å sørge for at det også blir starten på noe større





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