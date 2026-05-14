Norge og Malaysia: Diplomatisk krangel over NSM-eksport

Malaysia planlegger å kreve erstatning og vurdere rettslige skritt mot Norge etter at norske myndigheter trakk eksportgodkjenningene for missilsystemet Naval Strike Missile (NSM). Statsminister Anwar Ibrahim fordømmer avgjørelsen, som han omtaler som 'ensidig og uakseptabel'. Norge har besluttet å trekke tilbake visse eksportlisenserektede til bestemte teknologier som nå er underlagt strengere kontroll.

Den diplomatiske krangelen mellom Norge og Malaysia eskalerer. Malaysia s forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin sier nå at landet planlegger å kreve erstatning og vurderer rettslige skritt mot Norge , etter at norske myndigheter trakk eksportgodkjenningene for missilsystemet Naval Strike Missile (NSM).

Det rapporterer Reuters. Ifølge forsvarsministeren hadde Malaysia allerede betalt nærmere 95 prosent av kontraktssummen da Norge i mars trakk tilbake godkjenningene, bare dager før missilsystemene etter planen skulle leveres. Statsminister Anwar Ibrahim fordømmer avgjørelsen, som han omtaler som 'ensidig og uakseptabel'. Norge har besluttet å trekke tilbake visse eksportlisenserektede til bestemte teknologier som nå er underlagt strengere kontroll.

Dette skyldes utelukkende norsk praktisering av eksportregelverket, og det er beklagelig at dette rammer Malaysia. Kongsberg har uttalt at lisensavgjørelser håndteres utelukkende av norske myndigheter, og at selskapet har overholdt alle gjeldende regler





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge Malaysia NSM-Eksport Diplomatisk Krangel Reklame Statsminister Kongsberg Eksportlisenserektede Strengere Kontroll Norsk Forsvarsteknologi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Telenor har fått mobilkontrakt på 750 millioner med Forsvaret og NSMTelenor vant konkurransen om en kontrakt med forsvarssektoren og Nasjonal sikkerhetsmyndighet til en verdi av 750 millioner kroner.

Read more »

Telenor har fått mobilkontrakt på 750 millioner med Forsvaret og NSMTelenor vant konkurransen om en kontrakt med forsvarssektoren og Nasjonal sikkerhetsmyndighet til en verdi av 750 millioner kroner.

Read more »

Telenor har fått mobilkontrakt på 750 millioner med Forsvaret og NSMTelenor vant konkurransen om en kontrakt med forsvarssektoren og Nasjonal sikkerhetsmyndighet til en verdi av 750 millioner kroner.

Read more »

Norge og Malaysia eskalerer diplomatiske krangel: Malaysia planlegger erstatning og rettslige skritt mot NorgeMalaysia planlegger å kreve erstatning og vurdere rettslige skritt mot Norge etter at norske myndigheter trakk eksportgodkjenningene for missilsystemet Naval Strike Missile (NSM). Malaysia hadde allerede betalt nærmere 95 prosent av kontraktssummen da Norge trakk tilbake godkjenningene.

Read more »