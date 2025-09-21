Norge overrasket med 6. plass og ny rekord i stafett-VM

Det norske stafettlaget leverte en sensasjonell prestasjon i friidretts-VM i Tokyo, og sikret seg en imponerende 6. plass i finalen med ny norsk rekord. Til tross for utfordrende værforhold og sterk konkurranse, viste laget stor styrke og lagånd.

Hør saken – Vi er superstolte! 6. plass i VM hadde vi ikke drømt om, sier trener Unn Merete Lie Jæger til NRK etter finalen. Etter det fantastiske forsøket lørdag med norsk rekord tid på 3.23,84, var de norske kvinnene klare for finale, som det første norske stafettlaget i et globalt mesterskap på seniornivå noensinne. I det vanvittige regnværet i Tokyo , skulle Josefine Tomine Eriksen Aks sette fart fra start. Etter den første etappen vekslet hun på 4. plass.

Iuels andre etappe ble tung, men til tross for en god avslutning på etappen vekslet hun på 7. plass. De norske løpernes tider: Ertzgaard vekslet i sisteposisjon, men på en fantastisk siste etappe fra Henriette Jæger, endte det med 6. plass og ny norsk rekord, på 3.23,71. – Det er mange unge og flere som banker på døra. Stafett utvikler flere og satser på bredde, fortsetter trener Jæger, som også er mor til Henriette. Slik gikk det i forsøket: USA tok gullet komfortabelt og satte mesterskapsrekord, foran Jamaica og Nederland, som tok sølv og bronse. Dermed er det klart - Norge ender uten medalje i friidretts-VM for første gang siden VM i Beijing i 2015. Sander Skotheims gullsjanser under tikampen glapp på 110 meter hekk. Det norske stafettlaget presterte over all forventning i friidretts-VM i Tokyo, og sikret seg en imponerende 6. plass i finalen. Til tross for utfordrende værforhold og sterk konkurranse, leverte det norske laget en solid innsats og satte ny norsk rekord i prosessen. Resultatet er en milepæl for norsk friidrett og viser fremgangen i stafettøvelser, med flere unge løpere som nå banker på døren for å delta på elitenivå. Trener Unn Merete Lie Jæger uttrykte stor stolthet over lagets prestasjoner og fremhevet betydningen av bredde i satsingen på friidrett. Finalen i Tokyo ble et minneverdig øyeblikk for norsk friidrettshistorie. Josefine Tomine Eriksen Aks innledet stafetten med en sterk første etappe, og vekslet på en imponerende 4. plass. Iuel hadde en utfordrende andre etappe, men klarte likevel å avslutte sterkt og vekslet på 7. plass. Ertzgaard kjempet på den tredje etappen, mens Henriette Jæger avsluttet stafetten på en fantastisk måte, og sikret laget en 6. plass og en ny nasjonal rekord. Denne prestasjonen er et bevis på det harde arbeidet og dedikasjonen som er lagt ned av både løperne og trenerteamet, og det inspirerer til videre satsing på stafett i norsk friidrett. Det er også viktig å merke seg at Norge ender uten medalje i dette verdensmesterskapet i friidrett for første gang siden 2015. Dette er en viktig påminnelse om at selv om individuelle prestasjoner ikke alltid gir medaljer, er laginnsats og stafettøvelser en stor suksess for norsk friidrett. Det er en enorm glede for norsk friidrett. Samtidig som det norske laget utmerket seg i stafetten, gikk Sander Skotheims gullsjanser under tikampen dessverre tapt på 110 meter hekk, noe som understreker hvor viktig hvert eneste løp er. Det er en påminnelse om at suksess krever en helhetlig tilnærming, og at både individuelle prestasjoner og laginnsats er avgjørende for å oppnå gode resultater. De norske utøverne kjempet tappert i Tokyo, og deres innsats fortjener anerkjennelse og respekt. Dette er en stor dag for norsk friidrett, og vi ser frem til å følge laget videre





