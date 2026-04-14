Norge planlegger omfattende nedbygging av natur: Advarer om tap av verdifulle områder

En ny rapport fra DNT avslører at Norge planlegger å bygge ned store naturområder. Analysen viser at areal tilsvarende dagens bebygde areal er avsatt til utbygging, noe som vekker bekymring blant politikere og miljøorganisasjoner.

Områder tilsvarende dagens bebygde areal i Norge er under planlegging og avsatt til utbygging, ifølge en ny rapport fra Den Norske Turistforening (DNT). Rapporten, utarbeidet av Norkart, har analysert arealplaner i henhold til plan- og bygningsloven og tiltak under sektorlovene. Dette er første gang slike planer og tiltak er analysert samlet, og resultatene er bekymringsfulle. Til sammen er 5557,5 kvadratkilometer – 1,7 prosent av Norges fastlandsareal – avsatt til ulike formål. Dette tilsvarer et område like stort som Akershus fylke og omtrent like mye som hele det bebygde arealet i Norge i dag. Norkart påpeker at selv om ikke alle disse områdene nødvendigvis vil bli utbygget, er de likevel planlagt for inngrep, noe som vekker stor bekymring for bevaring av naturverdier.

Hele 85 prosent av de avsatte områdene stammer fra kommunale planer, mens resten er knyttet til sektorlovgivningen, spesielt vindkraft og nettanlegg. En betydelig andel, hele 40 prosent, overlapper med kartlagte friluftslivsområder og andre naturverdier. Flere av disse områdene er klassifisert som viktige eller svært viktige for friluftslivet. Fritidsboliger utgjør en vesentlig del av planene, med en fjerdedel av alle planene viet til dette formålet. I tillegg ligger 2 prosent av planene i strandsonen, og 6 prosent i områder med villrein. Rapporten understreker også at summen av mange enkeltvedtak, på tvers av sektorer og kommunegrenser, kan ha betydelige samlede konsekvenser for natur, uten at disse nødvendigvis vurderes helhetlig.

Inger Lise Blyverket, generalsekretær i DNT, uttrykker sterk bekymring for utviklingen og kaller det 'helt høl i hue'. Hun advarer om at naturverdier gradvis erstattes av utbygging, og at nærheten til gode naturopplevelser, som nordmenn er vant til, ikke er en selvfølge i fremtiden. Hun oppfordrer til handling nå, mens det fortsatt er natur å redde.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) karakteriserer rapporten som en tydelig advarsel om at Norge planlegger å bygge ned for mye verdifull natur. Han understreker behovet for å stramme inn på tillatelser og rydde opp i gamle planer som ikke ivaretar naturen godt nok. Også SVs Lars Haltbrekken reagerer sterkt og oppfordrer utbyggerne til å ta ansvar. Han fremhever viktigheten av at hensynet til naturen prioriteres ved vurdering av nye utbygginger. Nestleder Sofie Marhaug fra SV poengterer at disse arealinngrepene vil gå utover verdifull natur hvis planene realiseres. Rapporten har skapt stor debatt og understreker behovet for en mer helhetlig og bærekraftig tilnærming til arealplanlegging i Norge. De involverte partene er enige om at det er nødvendig med en kraftig endring i hvordan Norge forvalter sine naturressurser for å sikre fremtidige generasjoner tilgang til naturopplevelser og bevaring av verdifulle naturområder.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Store utbyggingsplaner truer norsk naturEn ny rapport fra DNT viser at områder tilsvarende dagens bebygde areal i Norge er planlagt for utbygging, noe som truer verdifulle natur- og friluftslivsområder.

Read more »

DNT advarar: Nedbygging av norsk natur er ute av kontrollEin ny rapport frå DNT avdekkjer omfattande nedbygging av norsk natur, med over 5500 kvadratkilometer sett av til utbygging. DNT krev nasjonal arealnøytralitet innan 2030 og ein «planvask» i kommunane for å stanse bit-for-bit-nedbygginga. Kritikarar åtvarar om konsekvensar for lokaldemokratiet og økonomi, medan DNT meiner nasjonal styring er essensielt for å sikre framtida for natur og friluftsliv.

Read more »

Store utbyggingsplaner truer norske naturområder, advarer DNTDen Norske Turistforening (DNT) advarer om omfattende utbyggingsplaner som truer verdifulle naturområder i Norge. En ny rapport viser at områder tilsvarende dagens bebygde areal er under planlegging for utbygging.

Read more »

Kjernekraftutvalget advarer: Norge bør ikke satse på kjernekraft nåKjernekraftutvalget har lagt frem sin rapport om kjernekraft i Norge og anbefaler å ikke starte et kjernekraftprogram med det første. Manglende lønnsomhet, mangel på fagfolk og teknologisk modenhet er blant årsakene.

Read more »

AUF-leder advarer: Norge må forberede seg på en fremtid uten USA i NATOAUF-lederen Gaute Børstad Skjervø advarer om at Norge må forberede seg på en fremtid uten USA i NATO. Han mener tiden for vestlig smisking med Trump er over og at Norge må utvikle en exit-strategi for å redusere avhengigheten av USA. Skjervø trekker frem Trumps mulige exit fra NATO og den nye ideologiske alliansen mellom USA, Russland og andre land som grunner til bekymring. Han mener Norge bør styrke samarbeidet med europeiske land, Canada og Ukraina.

Read more »

AUF-lederen advarer: Norge må forberede seg på at USA forlater NatoAUF-leder Gaute Børstad Skjervø advarer mot at USA kan forlate Nato, og ber Norge forberede seg. Han etterlyser en exit-strategi for å bli mindre avhengig av USA og for å styrke samarbeidet med europeiske allierte. Skjervø peker på behovet for tettere samarbeid med EU, Storbritannia, Tyrkia, Canada og Ukraina.

Read more »