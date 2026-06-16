Norsk fotball har ventet i nesten tre tiår på en VM-åpning. Nå er landet endelig klart for den første kampen i turneringen mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken gav et siste statusmøte til presse, hvor han blant annet ber laget nyte øyeblikket, han gir en helsetilstandsoppdatering om Jørgen Strand Larsen og han antyder startelleveren. Statsminister Støre viser også støtte til troppen.

Endelig er tiden inne. Norsk fotball venter i spenning på den første VM-kampen i 28 år, som skjer denne uken. Landslaget er nå på plass ved Gilette Stadium og finalen nærmer seg med store forventninger fra hele nasjonen.

Trener Ståle Solbakken samlet pressen for en siste pressekonferanse før avslutningen, hvor han blant annet uttrykte ønsket om at laget skal nyte øyeblikket og slippe å bli for preget av presset. Han understreket at det blir en tøff kamp, men at troen på egne evner er svært høy. Mandag gjennomførte landslaget siste treningsøkt før opningskampen mot Irak. Hele troppens utvalgte spillere var til stede, bortsett fra Jørgen Strand Larsen.

Spissen fra Crystal Palace ble værende i Boston på grunn av en forkjølelse. Landslagssjefen forklarte for media at Larsen hadde hatt litt feber, men at tilstanden ikke var kritisk. Han la til at hvis feberen ikke forsvant, ville man måtte sende ham hjem. Solbakken påpekte også at smertestillende kan være en løsning for å få ham til å spille, avhengig av hvordan det går.

Mange av spillerne har med seg familien til USA, og Solbakken fortalte at hans egen kone er på plass, mens barna er opptatt med studier, fotball og andre aktiviteter hjemme. I et lunsj avslappet han stemningen ved å fortelle at sønnen hans holder på å bli kommunist, noe som møtte latter fra tilstedeværende journalister. Solbakken revurderte umiddelbart og sa at det var en uheldig formulering og at sønnen egentlig er en forsiktig person.

I tillegg til oppdateringer om troppen, uttrykte statsminister Jonas Gahr Støre støtte til landslaget i et-navnet intervju med Dagbladet. Under pressekonferensen dukket det også opp et uventet problem da en spansk journalist skulle stille spørsmål. Journalisten hadde øreplugg med oversettelse, men det var likevel Solbakken som ble en kilde til forvirring på grunn av en del tekniske problemer. selv om Solbakken ikke avslørte den endelige startelleveren, antydet han at den sannsynligvis vil ligne den som ble satt opp mot Marokko.

I så fall kan det forventes at Norge starter med: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Aursnes, Sørloth, Haaland og Nusa





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