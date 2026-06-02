Norge reiser til USA for VM-i fotball

Ståle Solbakken og hans lag reiser til USA for å trene før VM i fotball. De skal bo på Grandover Resort i Greensboro og planen er å fly til kampene i Boston og New Jersey i gruppespillet. Assistenttrener Brede Hangeland er fornøyd med fasilitetene og sier at de kommer til å mangle ingenting. Han påpeker at det er en spesiell opplevelse å komme til USA for første gang og at de må prøve å lande rolig i det.

I går vant Norge over Sverige 3-1 på Ullevaal, og nå reiser Ståle Solbakken og laget til USA for å trene før VM i fotball.

De skal bo på Grandover Resort i Greensboro, og planen er å fly til kampene i Boston og New Jersey i gruppespillet. Assistenttrener Brede Hangeland er fornøyd med fasilitetene og sier at de kommer til å mangle ingenting. Han påpeker at det er en spesiell opplevelse å komme til USA for første gang, og at de må prøve å lande rolig i det.

Dagbladet testet Norges fasiliteter natt til i går og fant noen hverdagslige problemer, inkludert støy fra gamle kjøleskap og ventilasjonsanlegg. Treningsanlegget i Greensboro er imidlertid supert, og Hangeland sier at det er viktig å finne en balanse mellom å være klar over kampene og å ha det hyggelig sammen. Sikkerheten er ivaretatt, og vaktholdet styrkes når nordmennene kommer. Laget skal bo på Grandover Resort i hele sin tid i USA, og det er stort og flott, ifølge Hangeland.

Han sier at de kommer til å mangle ingenting og at det er en spesiell opplevelse å komme til USA for første gang. Det er også noen andre land som har base i nærheten, inkludert Tyskland, og det er en hyggelig velkomst på flyplassen med et skilt som signaliserer Norges ankomst.





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge VM I Fotball USA Ståle Solbakken Brede Hangeland Grandover Resort Greensboro Boston New Jersey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canada-Norge: Norge vinner VM-bronsen mot CanadaDet var et dramatisk VM-kamppunkt da Norge slo Canada med 2-3 (0-1, 0-1, 2-0, 0-1) etter 'sudden death'. Noah Steen var en stor seier for Norge.

Read more »

Fikk kjeft av Solbakken: – Han var litt surStåle Solbakken lot Oscar Bobb (22) få høre det. – Helt fair, sier kantspilleren.

Read more »

Norge - Sverige 3-1: Ståle Solbakken undres over Antonio NusaNorges fotballandslag vant 3-1 over Sverige i en privatlandskamp på Ullevaal mandag kveld. Antonio Nusa scoret ett av målene og viste imponerende form, noe som fikk trener Ståle Solbakken til å spekulere i forskjellen mellom hans klubblagprestasjoner og landskampene. Solbakken ga også Nusa en vink om å ikke leke med motstanderen, og han nedtonet forventningene til VM.

Read more »

Norges landslagssjef Ståle Solbakken kritiserer Rekdals VM-spådomNorges landslagssjef Ståle Solbakken kritiserer Rekdals VM-spådom, der han mener kvartfinale er et minimum for Norge. Solbakken peker på at det er marginer som kan avgjøre om Norge går videre eller ikke, og at det er viktig å være realistiske med tanke på gruppen.

Read more »