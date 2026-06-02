Norge reiser til VM: Spesialfly og kebabtradisjon

Det norske landslaget ankommer USA for VM. De flyr med et VIP-fly fra Icelandair, bor på Grandover Resort i Greensboro, og har feiret med kebab etter seieren mot Sverige.

Det norske herrelandslaget i fotball er klare for å reise til USA for å delta i VM. Natt til onsdag norsk tid letter et spesialfly fra Gardermoen med kurs mot Greensboro i Nord-Carolina.

Flyet, et Boeing 757-200 med registrering TF-FIA, driftes av Icelandair og er det samme som har fraktet andre VM-nasjoner som Skottland. Det mellomlander i Bangor, Maine før det setter kursen mot sluttdestinasjonen. Oppholdet i Greensboro blir på minst 24 dager, ettersom Norges siste gruppespillkamp er mot Frankrike den 26. juni. Spillerne og støtteapparatet skal bo på det eksklusive Grandover Resort, et hotell som ligger i rolige omgivelser og gir gode forberedelsesmuligheter.

Mandag slo Norge Sverige på Ullevaal stadion i en oppkjøringskamp, og etter kampen feiret laget med kebab fra Tåsen Grill, en tradisjon de har hatt flere ganger tidligere. Tirsdag deltok flere spillere på et arrangement der de serverte is til ungdommer i sin første sommerjobb. Landslagssjef Ståle Solbakken understreker viktigheten av å holde seg våken under reisen for å tilpasse seg tidsforskjellen. Han minnes en tur til Australia i 1997, der legen var streng med søvnplanen, men selv sovnet først.

Flyet som benyttes, er ikke lenger i produksjon, men ifølge luftfartsekspert Hans Jørgen Elnæs er Boeing 757 fortsatt populær som charterfly og privatfly på grunn av lang rekkevidde, driftssikkerhet og god komfort. Tor Bratli i Sundt Air, Norges største operatør av privatfly, bekrefter at slike fly ofte brukes av idrettslag i Champions League og andre turneringer. Norge er i gruppe med Frankrike, og veien til VM-finalen er lang.

Totalt 48 lag deltar, og gruppespillet avgjør hvem som går videre til sluttspillet. Forhåpningene er store etter den imponerende seieren mot Sverige, men laget må fokusere på de kommende kampene. Støtteapparatet har lagt en detaljert plan for reisen og oppholdet, inkludert trening og restitusjon. Spillerne er klare for utfordringen, og håpet er å gjøre en god figur i mesterskapet





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