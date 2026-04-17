Norge sårbart uten drivstofflagre: NHO krever økt beredskap

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) slår alarm om Norges manglende beredskapslagring av drivstoff. Med kun 20 dagers tilgang på diesel og flybensin, står Norge i en sårbar situasjon ved en eventuell forsyningskrise, spesielt etter nedleggelsen av Esso sitt raffineri. Sverige og Finland har lagre for 90 dagers forbruk, noe som understreker gapet. Næringsministeren varsler revidering av forskriften.

Norge står overfor en potensielt alvorlig utfordring knyttet til nasjonal sikkerhet og samfunnets funksjonsevne. Næringsliv ets Hovedorganisasjon ( NHO ) har nylig rettet sterk kritikk mot landets manglende beredskapslagring av essensielle drivstofftyper, som diesel og flybensin.

NHO-sjef Ole Erik Almlid understreker at en svekket tilgang på drivstoff vil få vidtrekkende konsekvenser, ikke bare for Forsvaret og samfunnets kritiske funksjoner, men også for næringslivets evne til å opprettholde sin drift. Han advarer om at dette er en svært alvorlig situasjon for et samfunn som i en krisesituasjon er avhengig av disse ressursene. Bekymringen forsterkes av den drastiske forskjellen i lagringskapasitet sammenlignet med våre nordiske naboer. Mens Sverige og Finland fører en politikk som sikrer dem hele 90 dagers forbruk av diesel og flybensin i sine nasjonale lagre, er tilsvarende krav i Norge kun satt til 20 dager. Dette gapet i beredskap gjør Norge usedvanlig utsatt dersom en global eller regional forsyningskrise skulle oppstå. Problemet ble ytterligere komplisert etter at Esso la ned sitt raffineri på Slagentangen i 2021. Denne nedleggelsen medførte at Norge i dag er avhengig av import for over halvparten av dieselforbruket og praktisk talt alt flydrivstoff. Denne økte importavhengigheten svekker nasjonens evne til å reagere effektivt i en akutt situasjon, og setter Norge i en svært sårbar posisjon. Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB, forklarer hvorfor en krisesituasjon er spesielt kritisk for Norge. Han påpeker at i perioder med reelle forsyningskriser, fungerer de internasjonale markedene ofte ikke som de skal. Land og selskaper som normalt ville eksportert sine varer, vil da ofte stanse eksporten for å prioritere egne behov. Dette betyr at Norge ikke kan regne med å få importert drivstoff når behovet er som størst, og sårbarheten dermed blir akutt. Bildet som illustrerer denne situasjonen, stammer fra 2005 og viser Essos raffineri på Slagentangen før nedleggelsen. Den nåværende avhengigheten av import understreker behovet for et mer robust nasjonalt lager av drivstoff. Den politiske responsen på denne bekymringen har imidlertid kommet, og Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) varslet i mars at regjeringen ser alvorlig på situasjonen og vil iverksette tiltak. Som et ledd i dette arbeidet, vil forskriften om beredskapslagring fra 2006 bli revidert. Denne revideringen er planlagt å sendes på høring i løpet av inneværende år. Målet er å styrke Norges evne til å møte fremtidige utfordringer knyttet til drivstofftilgang og dermed sikre både nasjonal sikkerhet og samfunnets funksjonsevne. Revideringen av forskriften er et viktig skritt, men det gjenstår å se hvilke konkrete endringer som vil bli foreslått og om de vil være tilstrekkelige for å eliminere den nåværende sårbarheten. For næringslivet og samfunnet for øvrig, vil det være avgjørende at lagringskapasiteten økes betydelig for å møte internasjonale standarder og trygge Norges fremtidige forsyningssikkerhet. Uten tilstrekkelige drivstofflagre, risikerer Norge å bli strupet av globale hendelser, noe som kan ha katastrofale konsekvenser for alt fra persontransport til kritisk infrastruktur og nasjonal forsvarsevne. Debatten rundt temaet er fortsatt i en tidlig fase, men signalene fra NHO og regjeringen tyder på at en bevisstgjøring rundt problemet endelig har festnet seg, og at konkrete handlinger vil følge. Fremtiden vil vise om disse handlingene er tilstrekkelige for å bygge en robust og sikker drivstoffberedskap for Norge. Tilgang på drivstoff er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende samfunn, og Norge kan ikke lenger tillate seg å være passiv når det gjelder nasjonale lagre. Behovet for å sikre en stabil og pålitelig tilgang til drivstoff er avgjørende for å opprettholde samfunnets stabilitet og sikkerhet på lang sikt. Dette inkluderer alt fra energiforsyning til grunnleggende transportbehov, og i en krisesituasjon kan mangel på drivstoff raskt bli en eksistensiell trussel. Derfor er det av ytterste viktighet at myndighetene tar NHOs bekymringer på alvor og handler resolutt for å styrke landets beredskap på dette sensitive området. Det er et fundamentalt ansvar som ligger hos politikerne å sikre at Norge er forberedt på alle tenkelige scenarier, inkludert de som kan innebære alvorlige forstyrrelser i den globale energiforsyningen. Å investere i økt beredskapslagring av drivstoff er ikke bare en klok forebyggende handling, men en nødvendig investering i nasjonal sikkerhet og samfunnets motstandsdyktighet. Som en nasjon med betydelige geografiske avstander og en sterk avhengighet av transport for både næringsliv og offentlige tjenester, er en solid drivstoffberedskap helt essensiell. Uten den, vil Norges evne til å håndtere kriser, uavhengig av årsak, bli alvorlig kompromittert. Denne debatten handler derfor om mer enn bare logistikk; den handler om Norges evne til å overleve og trives i en stadig mer uforutsigbar verden





