Norge signerer ny forsvarsavtale med Frankrike og åpner for atomvåpendialog

Statsminister Jonas Gahr Støre har signert en ny forsvarsavtale med Frankrike som inkluderer en prosess for norsk deltakelse i det franske atomvåpeninitiativet. Avtalen følger et økt sikkerhetsbehov i Europa på grunn av Russlands opprustning og aggresjon, men møter kritikk fra partier som SV og MDG som ser det som en økt avhengighet av atomvåpen.

Statsminister Jonas Gahr Støre reiste onsdag til Paris for å møte president Emmanuel Macron og undertegne en helt ny forsvarsavtale med Frankrike . Avtalen bekrefter også at Norge vil delta i en prosess med å knytte seg til det franske atomvåpen initiativet.

Ifølge statsminister Støre er beslutningen basert på det sikkerhetspolitiske bildet i Europa, blant annet Russlands massive opprustning, også på atomområdet, og deres fullskala krig mot et annet europeisk land. Han understreker at Norge fremdeles ikke vil ha atomvåpen utplassert i landet i fredstid. Avtalen ble signert i Elyséepalasset onsdag kveld med Macron, Støre og begge forsvarsministrene til stede. Deretter holdt lederne en kort pressemelding hvor de kom med separate uttalelser.

Macron uttrykte hvor sterkt Frankrike verdsetter de120 år gamle vennskaps- og tillitsbåndene mellom de to landene og sa at Norge er en verdifull og uunnværlig partner for europeisk og fransk kollektiv sikkerhet. Støre omtalte avtalen som historisk og mente at Europa må ta et større sikkerhetsansvar innenfor Natos rammer.

Han påpekte at dette ikke er noe som opprettes utenfor NATO, men at det gjøres som NATO-medlemmer, og at temaet om europæisk ansvar har vært aktuelt i mange tiår, men at det nå kommer til et høyere punkt med Trumps uttalelser. I mars kunngjorde Macron at Frankrike vil øke sin atomstridshodebeholdning og bidra ytterligere til avskrekking i Europa gjennom atomvåpen, og inviterte andre europeiske land til samarbeid.

Støre kommenterte at dette åpner for en dialog om trusselbilder, etterretningsdeling og konvensjonelt forsvar for å unngå en atomkrigssituasjon, men understreket at det ikke er aktuelt for Norge å utplassere atomvåpen på egen jord. Han forklarte at NATO har hatt en avskrekkingsstrategi basert på atomvåpen siden 1949, og at antall atomvåpen i Europa er kraftig redusert siden 1980-tallet, mens Frankrike har relativt få strategiske atomvåpen, i motsetning til Russland som bygger opp et variert arsenal av taktiske atomvåpen.

USA bekrefter ifølge Støre at NATO-strategien fortsatt bygger på en kjernefysisk avskrekking. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mente avtalen er et viktig steg for tettere samarbeid, men at det heller ikke endrer norsk atompolitikk og at Norge også trenger en raskere opprustning av forsvaret. MDG og SV kritiserte avtalen som en feil retning og et historisk feilgrep som gjør Norge mer avhengig av atomvåpen.

SV-leder Kirsti Bergstø sa Norge burde jobbe for nedrustning, ikke krype inn under en fransk atomvåpenparaply, og Grete Herlofson fra Freds- og frigjøringsbevegelsen advarte om at atomvåpen er eksistensielle trusler som ikke kan kontrolleres





