Norge sikrer historisk VM-bronse mot hockeystormakten Canada

Den norske hockeylandslaget har gjort det umulige og tatt bronse ved VM etter en dramatisk final mot Canada. Etter å ha ledet målrikt, utviklet kampen seg til en spennende avslutning hvor Canada utlignet fire sekunder før slutt, før Norge vant i spilleforlengelse. Trenere, spillere og eksperter uttrykker overveldelse og stolthet over resultatet.

Mot hockeystormakten Canada . Canada har altså vunnet VM 28 ganger. Og har ni OL-gull. Matchvinner Noah Steen sliter med å tro det som akkurat har skjedd.

- Jeg har en bronsemedalje i hockey-VM. Jeg skjønner ikke at det er sant. Jeg er så sykt glad for å være en del av det, sier Steen til TV 2. - Det er bare utrolig rørende.

Det er vanskelig å beskrive. Jeg tror ikke folk skjønner hvor sykt det vi har gjort er. - Det er helt snålt. Det er rart.

Men veldig deilig, sier Norge-trener Petter Thoresen til Viaplay. - Vi skal jo score flere mål. Jeg trodde vi skulle sette tre, men så ble det veldig hektisk, sier suksesstreneren. BRONSETRENER: Petter Thoresen har ledet Norge til VM-bronse.

Smak på den! Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN Til tross for at Canada kom tilbake etter å ha lagt under med to, så mistet Norge-treneren aldri troen. - Det er veldig digg og spesielt å ta en bronsemedalje med Norge. Det er noe av det største man kan gjøre, sier Tinus Koblar til TV 2.

- Det er veldig fortjent. Det er vakre bilder, sier Viaplay-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm. - Dette er som gull for oss. Det er helt rått.

Det er ikke til å tro, sier Viaplay-kommentator Jørgen Klem. - Jeg er målløs. Det er helt ellevilt og sinnssykt, sier tidligere Norge-spiller Alexander Bonsaksen i Viaplay-studio. Det ble en høydramatisk avslutning på oppgjøret.

Norge tok tidlig leadelsen, og i den andre perioden doblet Stian Solberg ledelsen. Sakte, men sikkert tikket klokka mot slutt - og for hvert minutt økte troa. UTLIGNET FIRE SEKUNDER FØR SLUTT: Canada. Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB Canada reduserte med 1:16 igjen av den tredje og siste perioden, og fire sekunder før slutt utlignet de.

De norske spillerne så forfjamset og sjokkerte ut, men samlet seg mesterlig til spilleforlengelsen





