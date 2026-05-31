Norge sjokkerte Canada og tok historisk VM-bronse i ishockey

Norge vant bronse i ishockey-VM for første gang etter å ha slått Canada 3-2 i sudden death. Noah Steen ble helten med sitt syvende mål i mesterskapet.

Tre år etter at det norske hockeylandslaget ble lagt ned av økonomiske årsaker, har laget tatt tidenes første VM-medalje. I en dramatisk bronsefinale mot Canada sikret Norge bronsen etter sudden death.

Noah Steen ble den store helten da han scoret 3-2 i overtid. Det var Steens syvende mål i mesterskapet, flest av alle spillere. Viaplay-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm kalte det uvirkelig og en av de største begivenhetene i norsk idrettshistorie. Norge ledet 2-0 helt til slutten av tredje periode, men Canada utlignet med syv sekunder igjen.

I overtid avgjorde Steen. Norge hadde aldri før spilt en bronsefinale i hockey-VM. Canada var storfavoritter med 92 prosent sannsynlighet for seier, men Norge spilte smartere og brøt barrierer. Landslagssjef Petter Thoresen understreket at laget vant på kløkt, ikke ferdigheter.

Stian Solberg scoret Norges andre mål etter en styring. Viaplay-kommentator Jørgen Klem sa at det var det sykeste de hadde opplevd. Svenske medier som Expressen og Aftonbladet skrev at Norge sjokkerte Canada. Til tross for at flere av verdens beste spillere manglet på grunn av NHL-sluttspillet, og Norge selv manglet Mats Zuccarello, viste laget en imponerende laginnsats.

Bronsemedaljen er et historisk øyeblikk for norsk ishockey, og feiringen var enorm. Spillerne ble hyllet av fansen, og mange eksperter trakk frem at dette kan gi en ny giv for sporten i Norge. Landslaget hadde ikke eksistert i tre år, men gjenoppsto og tok umiddelbart medalje. Kampen var spennende fra start til slutt.

Norge tok ledelsen tidlig, og forsvarte seg heroisk mot Canadas press. I de siste minuttene av ordinær tid så det ut til å holde, men Canada viste sin klasse. Likevel holdt Norge ut i overtid og sikret seieren. Noah Steen ble matchvinner, men hele laget fortjente ros.

Forsvaret var solid, og målvakten gjorde flere viktige redninger. Norge viste at de kan hevde seg mot de beste. Dette er et løft for norsk ishockey. Flere unge spillere har vist seg frem, og fremtiden ser lys ut.

Landslagssjef Thoresen erkjente at laget hadde en spesiell sammensetning og en tro på at de kunne vinne. Nå ser de frem til å bygge videre på denne suksessen. Bronsemedaljen er et resultat av hardt arbeid og godt samarbeid. Spillerne dedikerte seieren til alle som har støttet dem.

I Norge ble det utløst stor glede og stolthet. Ishockey-Norge har fått et løft. Mange håper at dette vil føre til økt interesse og flere ressurser. Historien om laget som ble lagt ned og deretter tok medalje, er en inspirasjon.

Den viser at man ikke skal gi opp. Norge har nå satt seg på kartet i internasjonal ishockey. Canada var imponert over Norges innsats. Den canadiske kapteinen gratulerte Norge og sa at de var verdige vinnere.

Nå venter nye utfordringer, men dette vil bli husket lenge. Feiringen fortsatte utover kvelden, og spillerne ble møtt som helter ved hjemkomst. Bronsemedaljen er et bevis på at norsk ishockey er i fremgang. Det er et historisk øyeblikk som vil inspirere neste generasjon.

Noah Steen fikk fortjent heder for sin prestasjon. Han scoret syv mål i turneringen, et imponerende antall. Uten ham hadde det vært vanskelig. Men laget støttet ham.

Canada var en tøff motstander, men Norge klarte å stå imot. Nå ser de frem mot neste mesterskap med fornyet tro. Denne medaljen er starten på en ny æra. Ishockey i Norge har fått en viktig milepæl.

Det er en dag som vil bli markert i historiebøkene. Alle som så kampen, vil huske den. Spenningen var til å ta og føle på. Det var en kamp for historiebøkene.

Norge beviste at de kan slå de beste. Dette er noe å bygge videre på. Nå er fokuset på utvikling og å få flere unge til å spille ishockey. Bronsemedaljen gir tro og motivasjon.

Det viser at ingenting er umulig. Norge er et lite land i hockeyverdenen, men de har vist at de kan konkurrere. Med riktig satsing kan de ta enda større steg. Denne seieren er for alle som har trodd på norsk ishockey.

Historien om tre år uten landslag og så en medalje, er unik. Det gir håp for fremtiden. Norge har fått en ny hockeyhelt i Noah Steen, men laget er helheten. De spilte som en enhet.

Canada var imponert. Nå venter en ny sesong, og spillerne vil bli sett på med nye øyne. Dette er en dag norsk idrett aldri vil glemme. Feiringen fortsetter, men snart er det nye kamper.

Denne bronsen er et symbol på hva som er mulig. Norge har vist at de er en hockeynasjon å regne med. Det er en fantastisk prestasjon. Alle som er involvert, kan være stolte.

Nå ser vi frem til mer. Ishockey-Norge har fått et løft. Dette er bare begynnelsen





