Norge skal i verdenstoppen i klinisk forskning: Ny handlingsplan skal forbedre bruk av helsedata

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre lanserer en handlingsplan for å løfte Norge til toppen innen klinisk forskning og effektiv bruk av helsedata. Målet er å integrere kliniske studier i pasientbehandlingen, men utfordringer knyttet til tilgang til data må løses.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre presenterte nylig en ambisiøs handlingsplan med mål om å løfte Norge til verdenstoppen innen klinisk forskning . Samtidig skal Norge bli best i Norden på utlevering og bruk av helsedata. Denne planen er et tydelig signal om regjeringens ønske om å integrere kliniske studier som en naturlig del av pasientbehandlingen. Dette er et fornuftig mål som potensielt kan revolusjonere helsevesenet, men det vil utvilsomt komme med betydelige utfordringer.

Norge har allerede et sterkt utgangspunkt med verdensledende helseregistre som inneholder omfattende helsedata over lange tidsperioder. Imidlertid har vi ikke utnyttet disse ressursene godt nok. Lange ventetider for tilgang til helsedata har vært en barriere for forskning og innovasjon. Minister Vestre ser ut til å ta grep for å adressere dette. Han har tydeligvis innsatt at en effektiv utnyttelse av helsedata er avgjørende for å nå de høytflygende ambisjonene. Klinisk forskning og effektiv bruk av helsedata er uløselig knyttet sammen. Kliniske studier er avhengige av helsedata for å identifisere pasienter, analysere resultater og utvikle nye behandlingsmetoder. Samtidig genererer klinisk forskning verdifulle data som kan berike helsedataregistrene, noe som igjen fører til bedre digitale helsetjenester. Når klinisk forskning blir en integrert del av pasientbehandlingen, vil fordelene komme både pasienter og forskere til gode. Pasientene vil motta bedre behandling, mens forskningen vil generere mer pålitelige og omfattende resultater. Det er solid forskningsmessig støtte for at denne typen initiativer vil ha en betydelig innvirkning på helsepolitikken. Klinisk forskning kan avsløre nye sykdomsmønstre, gi mer presise diagnoser, utvikle banebrytende behandlingsmetoder, sammenligne resultater på tvers av landegrenser og gi et bedre grunnlag for studier av sjeldne sykdommer. Bruk av kunstig intelligens (KI) i denne sammenhengen kan fremskynde oppdagelsen av sykdommer, forbedre diagnoser og muliggjøre presisjonsbasert medisin. Videre kan klinisk forskning bidra til å bedre forstå risikofaktorer, noe som igjen kan føre til en mer effektiv forebyggende helsetjeneste og et mer faktaorientert grunnlag for å overvåke og håndtere sykdomsutbrudd, som vi så under pandemien. Klinisk forskning vil også kunne danne grunnlaget for bedre prioriteringer i helsepolitikken. For eksempel er det i dag mangelfull kunnskap om helsesituasjonen i kommunene. Utfordringer som demens hos eldre og psykiske helseproblemer blant unge krever økende ressurser i helsetjenestene. Klinisk forskning vil kunne bidra til mer målrettede prioriteringer innenfor helsepolitikken, redusere geografiske og sosiale forskjeller i helsetjenesten og skape mer sosialt utjevnende helsetjenester. Det kan også avdekke de områdene der KI har størst potensial, enten det er i forebyggende helsetjenester, behandling på sykehus eller etterbehandling i kommunene. Klinisk forskning basert på helsedata er derfor ikke bare en akademisk øvelse, men et fundament for bedre pasientbehandling, et mer effektivt helsevesen og en mer målrettet helsepolitikk. Fordelene ved klinisk forskning strekker seg dermed fra det pasientnære til politiske prioriteringer. For å maksimere effekten av klinisk forskning og helsedata er det en gjensidig forsterkende effekt. En økt satsing på kliniske studier vil føre til økt bruk av helsedata, noe som igjen vil generere et økt behov for forskning. Prosessen ser ut til å fungere omtrent slik: For det første må man identifisere pasienter med spesifikke diagnoser for å kunne gjennomføre kliniske studier. Dette gjøres ved å hente informasjon fra ulike registre og sette sammen testgrupper og referansegrupper. Deretter analyseres bivirkninger av medisiner eller behandlinger, og man følger pasientens forløp. Resultatene fra studiene lagres i helsedataregistrene og blir en del av det nasjonale helsedatamaterialet. Dette gir helsenæringen mulighet til å utvikle nye legemidler, for eksempel innen presisjonsmedisin, nye behandlingsmetoder eller ny bruk av teknologi som KI. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte, inkludert pasientene, helsepersonell og helseindustrien. Imidlertid er det viktig å understreke at denne prosessen er avhengig av en betydelig reduksjon i ventetiden for tilgang til helsedata. Både innrapportering av helsedata til registrene og tilgang til dem i etterkant har tradisjonelt vært en byråkratisk og tidkrevende prosess. Dette skyldes blant annet at registrene har ulike eiere, ulik teknologi og ulikt regelverk. Utfordringene vil bare vokse i fremtiden, ettersom datatilfanget øker eksponentielt. Tidligere forsøk, som lanseringen av Helseanalyseplattformen, ble møtt med utfordringer, blant annet juridiske (Schrems II-dommen), og ble lagt ned i 2023. I stedet ble de nasjonale helseregistrene samlet i Folkehelseinstituttet (FHI), og beslutningsmyndigheten for utlevering av helsedata ble delegert til Helsedataservice. I tillegg er det etablert en nasjonal infrastruktur for sensitive helsedata i et samarbeid mellom NTNU og universitetene i Oslo og Bergen. Denne infrastrukturen har vært i drift siden 1. januar i år. Mange var bekymret for at disse endringene ville føre til reduserte ambisjoner. Men det motsatte har skjedd. FHI har på imponerende kort tid, i stor grad, løst disse utfordringene. Den positive utviklingen gir håp om en fremtid der klinisk forskning og helsedata kan spille en enda større rolle i å forbedre helsevesenet for alle





