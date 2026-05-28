Norge skaper historie i hockey-VM: Slag på Latvia og første semifinale noensinne

Norske hockeygutta har skrevet seg inn i norsk hockeyhistorie ved å kvalifisere seg til semifinalen i hockey-VM for første gang noensinne. Laget slo Latvia 1-0 i kvartfinalen på scoringer av Tinus Luc Koblar og Noah Steen. Reaksjonene har strømmet inn fra hele Norden, og det norske laget har blitt hylt av en rekke kjente personer.

Norge skapte historie i hockey-VM torsdag da de slo Latvia 1-0 i kvartfinalen og kvalifiserte seg til sin første noensinne semifinale i mesterskapet. Laget, ledet av trener Petter Thoresen , spilte en sterk kamp og vant på scoringer av Tinus Luc Koblar og Noah Steen .

Reaksjonene fra hele Norden har vært overveldende, med svenskene selv som har tatt til orde for det norske laget. - Det norske eventyret fortsetter, skrev den svenske avisen Expressen, mens Aftonbladet kalte det en historisk seier for Norge. En rekke kjente personer har også hylt det norske laget, inkludert tidligere VG-journalist Knut Espen Svegaarden og TV 2-profil Davy Wathne. - For en hockeyprestasjon.

Dette er høyt oppe blant norske lagidrettsprestasjoner. Semi i A-VM. Wow. Hadde jeg ikke trodd i min levetid, skrev Svegaarden på X. Wathne mente det er lov å bruke store ord nå.

- Sportsjournalistikken flyter dessverre over av svulstigheter og patosfylte overdrivelser, men akkurat i kveld er det lov å bruke heftige superlativer! For en bragd! Et øyeblikk for evigheten for oss med hjerte for hockey! skrev Wathne. Ishockeyekspert i TV, Bjørn Erevik, var en mann av få ord torsdag kveld.

- Hockeygutta! skriver han kort og konsist. Norsk hockeytopp: - Sinnssykt Stavanger Oilers-topp Pål Haukali Higson er også raskt ute med en melding på X. - Dette er helt sinnssykt. Grattis norsk ishockey Ubeskrivelig rått og en opplevelse uten sidestykke, skriver Higson. Les også: Sverige måper av Norge: - Ubegripelig Petter Tenstad, som kommenterer for Viaplay, peker på at Norge hadde en god porsjon flaks i kvartfinalen.

- Det er lov å ha flaks. I dag hadde de norske hockeygutta nettopp det i sjenerøse mengder! Deilig! Semi! skriver han.

TV 2-profilene Morten Langli og Christian Paasche fryder seg også over den norske bragden. - Takk for maten. 2-0, skriver Langli. - Vi er med, kommenterer Paasche





