Norge slår Sverige 3-0 før avreise til USA

Norge vant sin siste kamp før avreise til USA med en overbevisende 3-0-seier over Sverige. Det var en spennende kamp på Ullevaal, hvor norske spillere viste sin klasse og gjorde det store håpet på VM.

Et fullsatt Ullevaal , søta bror som motstander, og siste kamp før avreise til USA. Før avspark ble fotballegende og tidligere landslagsspiller Tom Lund hyllet med ett minutts applaus.

Ikonet gikk bort i mai etter lang tid med sykdom. Men det skulle handle om en annen nøkkelspiller i åpningsminuttene. Etter åtte minutter forlenget Jørgen Strand Larsen et skudd fra Julian Ryerson i lengste til 1-0. - Svenskene er rystet her, kommenterte Simen Stamsø-Møller.

Etter 13 minutter fikk Sverige smake på nye VM-regler. Etter å brukt lenger enn fem sekunder på å ta et innkast blåste dommeren i fløyten, og innkastet gikk til Norge. Antonio Nusa elsker å spille på Ullevaal, og nok en gang viste han klasse på hjemmebane. På klassisk Nusa-vis driblet han av en svensk forsvarer og curlet ballen bak en sprellende svensk keeper.

Ryerson har notert seg for 15 målgivende i Bundesliga denne sesongen, og i kveld fikk han to på en kamp etter at Strand Larsen stanget inn en corner fra Dortmund-spilleren til 3-0. - Dette har vært som første runde i cupen nesten. Norge har lekt seg og sprudlet. Sverige er dårlig, men se hvilke spillere vi har da.

Det er gøy, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen i pausen. Andre omgang var ikke like spenstig som den første, men etter et kvarter dukket en bergenser opp for Norge. David Møller Wolfe scoret, men var offsideplassert, og målet ble annullert.





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge Sverige VM Fotball Ullevaal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge og Sverige truer med kabelnekt: – En veldig dårlig idé, sier dansk EU-parla­mentarikerNiels Fuglsang jobber for å øke sammenkoblingen av det europeiske strømnettet. Han mener Norge og Sverige tjener på at kablene til Danmark fornyes.

Read more »

Norge samler seg til privatlandskamp mot SverigeNorge spiller privatlandskamp mot Sverige på Ullevaal stadion mandag kveld. Landslagssjef Ståle Solbakken har vært krystallklar med spillerne på interne møter, skal vi tro landslagsspiss Jørgen Strand Larsen.

Read more »

Norge rundspiller Sverige: 3-0!Lekestue på Ullevaal! Jørgen Strand Larsen med to scoringer i ellevill førsteomgang

Read more »

Norge vinner over Sverige før avreise til USANorge spiller sin siste kamp før avreise til USA, og det var en spennende kamp mot Sverige på Ullevaal.

Read more »